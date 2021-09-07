По делу Finiko в МВД РТ поступило более 2,6 тысячи заявлений

В МВД по РТ поступило более 2,6 тысячи заявлений от вкладчиков Finiko. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Общая сумма ущерба составляет более 250 миллионов рублей. В полицию обращаются пострадавшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан и Венгрии. Суммы ущерба варьируются от ста тысяч до 81 миллиона рублей.

Напомним, сегодня сотрудники ГСУ и УЭБиПК МВД по РТ задержали 37-летнего вице-премьера Finiko Ильгиза Шакирова. Уголовное дело было возбуждено по статье за мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, он агитировал людей вкладывать деньги в сомнительную схему. Его причастность к преступлению подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших. Кроме того, на это указывают изъятые документы и видео выступлений, размещенные в интернете.