По данным Соцфонда, почти 3,5 млн россиян получают социальную пенсию

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Социальную пенсию получают 3,491 млн граждан России. Из этого числа 3,236 млн пенсионеров не работают, еще 255 тыс. продолжают трудиться. Об этом сообщает «РИА Новости», приводя информацию Социального фонда России.

Социальная пенсия назначается людям с инвалидностью, тем, кто не набрал необходимый стаж и пенсионные коэффициенты для страховой пенсии по возрасту, а также гражданам, имеющим право на выплаты по случаю потери кормильца.