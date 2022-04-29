По числу проданных билетов по «Пушкинской карте» Татарстан уступил лишь Москве

Республика Татарстан стала одним из самых активных участников программы «Пушкинская карта» среди российских регионов. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«Татарстан является регионом-лидером по количеству получивших „Пушкинскую карту“, ее оформили 60,9% от общего количества возможных получателей. Также мы находимся на втором месте после Москвы по количеству проданных билетов. У нас средняя стоимость билета составляет 445 рублей, в Москве этот показатель — 1 368 рублей. Наше искусство доступно для всех категорий граждан», — сказала она.

Программа популяризации культурных мероприятий стартовала по инициативе Президента России Владимира Путина 1 сентября 2021 года. Ей могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет для приобретения билетов в театры, музеи, на выставки и в концертные залы за счет государства.

Номинал «Пушкинской карты» в прошлом году составлял 3 тыс. рублей, в этом году — 5 тыс. рублей. Все доступные мероприятия представлены на портале PRO.Культура.