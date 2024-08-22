По числу призеров и победителей олимпиад Казань опередила Москву и Петербург

Казань остается городом-миллионником с самым большим количеством призеров и победителей олимпиад на 100 тыс. населения. По этому показателю столица Татарстана опережает Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов на августовской педконференции.

«Олимпиадное движение — это не просто гонка, в которой мы хотим преуспеть, это профориентация и воспитание, вклад в будущее ребенка, вклад в будущее страны», — заявил спикер.

В этом году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников казанские учащиеся завоевали 148 медалей. Призеров и победителей заключительного этапа олимпиад подготовили 40 школ, отметил Ризванов.

«Если ребенок стал победителем или призером заключительного этапа олимпиад, перед ним открываются двери всех профильных вузов. Кроме того, имеется финансовая поддержка со стороны города и республики», — подчеркнул он.

Так, в этом году по итогам олимпиадного сезона 615 педагогов и 1317 детей получили премии из городского и республиканского бюджетов на общую сумму более 50 млн рублей.