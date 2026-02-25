По целевой квоте Минобрнауки РТ выделено 200 квартир для педагогов

Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова педагоги в Татарстане получают квартиры по целевой квоте. На этот год выделена квота еще на 200 квартир. Об этом сообщила начальник отдела кадровой политики Минобрнауки РТ Гузель Гатауллина во время обсуждения публичных целей и задач ведомства в Общественной палате РТ.

«В 2023 году по целевой квоте выделено 70 квартир, в 2024 году – 170 квартир, в 2025 году – 200 квартир. По целевой квоте Министерства образования и науки квартиры получили около 150 молодых учителей и воспитателей», – рассказала она.

Гатауллина добавила, что педагогам также предоставляются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в безвозмездное пользование. Кроме того, действует программа социальной ипотеки для работников бюджетной сферы, включая молодых учителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«В некоторых районах молодым педагогам при трудоустройстве выделяются единовременные выплаты из средств местного бюджета и служебное жилье», – отметила она.

В этом учебном году введены дополнительные меры поддержки для учителей и воспитателей. В частности, предоставляется ежемесячная выплата компенсации аренды жилья – по 20 тыс. рублей для 350 человек, а также жилищный сертификат – по 1 млн рублей для 300 человек.

Введены гранты для молодых специалистов: «Наш новый профессионал» – для 100 человек, «Наш новый воспитатель» – для 300 человек, «Наш новый педагог дополнительного образования» – для 80 человек. Победители этих грантов получают надбавку к зарплате в размере 10 тыс. рублей в течение учебного года.