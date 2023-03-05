По «белой воде» к «шаманскому бубну»: какие тайны скрывают тропы Горного Алтая

Веточки березы в отверстии для дыма

Именно здесь можно увидеть гигантские ледники Катунского хребта, прикоснуться к святыням в культовых местах паломничества, отдохнуть от городской суеты в первозданной сибирской тайге.

И вот мы уже мчим по дороге в Горный Алтай, в поход к подножию горы Белухи. Местные называют гору Уч-Сюре, что переводится как «жилище трех богов». Наш маршрут выглядел так: поселок Тюнгур — стоянка «Три березы» — долина реки Аккем — озеро Аккемское — перевал Каратюрек — долина реки Кучерла и Кучерлинское озеро — поселок Тюнгур. Добирались мы до поселка Тюнгур (в переводе с алтайского — «шаманский бубен») по разбитой дороге – то еще удовольствие! Качает из стороны в сторону, приходится уворачиваться от веток, летящих в лицо.

По пути встречаем несколько алтайских сел. Коренное население республики – алтай-кижи – «человек Алтая», тюркоязычный народ России. В каждом дворе стоят традиционные жилища – аилы: шестигранные пирамиды, дверь в которых расположена строго на восток. Посередине аила находится очаг, над которым в крыше, есть отверстие для дыма. Согласно вере алтайцев, через это отверстие проходят белые лучи с неба, а от земли исходят темные, встречаясь внутри аила. Здесь они смешиваются, и именно поэтому место для жилья у алтайца священно. А если вы вдруг увидите веточки березы, торчащие из отверстия для дыма, то значит, здесь недавно был той – свадьба по-алтайски.

Рек на Алтае более 20 тысяч, если соединить их в одну, то длины хватит опоясать землю по экватору 1,5 раза

Телефонная связь пропадает. Мы подъезжаем к Тюнгуру. На поляне поставили палатки и отправились в гости к кайчи – алтайскому сказителю, обладающему даром горлового пения. Под аккомпанемент топшура – двухструнного музыкального инструмента – кайчи исполняет героические сказания.

Наше путешествие на следующий день начинается со сплава по главной реке Горного Алтая – Катуни. Интересно, что словом «катунь» тюркские народы называли ни много ни мало, а женщину. И если посмотреть на плавные изгибы ее русла, непредсказуемые течения и меняющийся цвет воды, то эти определения можно отнести к женской природе. Вода в речке чистая, бирюзового цвета, прям как в мультфильмах. Рек на Алтае более 20 тысяч. Если соединить их в одну, то длины хватит опоясать землю по экватору 1,5 раза. Путь по Катуни весьма живописный. На рафтах мы дошли до устья реки Аккем, что берет свое начало у подножия Белухи. Слово «Аккем» в переводе на русский язык означает «белая вода». Вода в реке действительно белая из-за частиц ила или горной породы. После рафтинга мы пообедали и отправились пешком к месту стоянки под названием «Три березы».

Затем нас ждал длительный переход к водопаду Текелю. Он считается самым крупным на маршруте, высота водопада превышает 60 метров. Но во всей красе мы его не увидели — лишь только верхнюю частичку, так как он находится в недоступном месте среди скал.

Тропа шла в основном через лес. Там же мы встретили первых лесных жителей — белок (почему-то на Алтае они черного цвета) и бурундуков. Оказывается, бурундуки лазают по деревьям не хуже белок. Ближе к вечеру тропа стала шире и ровнее, и вот, наконец, мы вышли к Аккемскому озеру. Вокруг гуляют лошади — главный местный грузовой и пассажирский транспорт. Озеро тихое и холодное, на дне которого ледниковый ил, а температура воды не выше плюс четырех градусов.

У озера же во всей своей грозной красоте открывается Белуха. Она не входит в десятку самых высоких гор России, но говорят, что взойти на нее сложнее, чем на Эльбрус. Воздух наполнен густой тишиной. Вокруг горы, справа вечно-снежные вершины Белой горы в четыре с половиной километров высотой! Гора охраняет, стоит на страже Сибири. Благодать. Как же приятно пить горячий сладкий чай на берегу озера Аккем и смотреть на его спокойные молочного цвета воды.

По количеству ледников и площади оледенения Алтай занимает третье место среди горных стран мира

У алтайцев есть два вида чая. Первый – пантовый, когда к травам добавлены молотые оленьи рога. Второй – хаан-чай. Это традиционный напиток с солью, сливками и молоком. Фактически это бульон на основе чая. Неподалеку от Аккемского озера расположена часовня Святого Архангела Михаила — самая высокогорная часовня в России. Она невероятная. Небольшая, аккуратная и уютная. Внутри десятки икон. Каких тут только нет: бумажные, деревянные, даже вышитые. Похоже, люди приносят сюда иконы и оставляют. Есть связки свечей и зажигалки, надпись: «Просьба тушить свечи перед уходом». Здесь также хранится книга памяти погибших альпинистов и спасателей. В ней надписи на разных языках. У часовни столик и скамейка. В походах мне часто встречаются места с особенной, неповторимой атмосферой. Часовня как раз из таких. А нам пора к леднику, туда, где Аккем берет свое начало.

По количеству ледников и площади оледенения Алтай занимает третье место среди горных стран мира. Ледник оказался мощной семикилометровой глыбой льда. Через образовавшуюся арку древнего льда вода из-под ледника выносит мелкие частицы каменной извести со склонов Белухи – целебную голубую глину. Ледяная вода течет среди морен – валунов, величиной с сельский домик, по которым мы добирались до ледника. От него берет начало верхнее озеро Аккем, которое существует только в период весеннего паводка, а пока вместо озера проточные рукава-реки. О совершенных восхождениях на Белуху свидетельствуют железные таблички, прикрепленные к большим валунам, и таблички в память о погибших альпинистах.

Долина Ярлу восхитительно красива благодаря разноцветным скалам, которые становятся еще ярче после дождя

На следующий день отправляемся в долину Ярлу – самое мистическое место Алтая. Эзотерики и медиумы твердят, что здесь находится мощнейшее место силы, способное оказывать влияние на человека и исполнить его намерения, если они чисты. Именно поэтому сюда съезжаются толпы любителей медитаций, загадок и мистики.

Еще ущелье Ярлу знаменито тем, что здесь растет много эдельвейсов — редких цветов, занесенных в Красную книгу. Эдельвейсы часто фигурируют в древних легендах о любви и мудрости. Вокруг возвышаются скалы рыжего цвета. На закате эти места окрашиваются золотым цветом. Долина Ярлу, или, как ее еще называют, ущелье Ярлу, восхитительно красива благодаря разноцветным скалам, которые становятся еще ярче после дождя. Верхняя часть хребта, которая разделяет реку Ярлу и Текелю, напоминает лежащую женщину. Благодаря этой ассоциации хребет назвали Матерью Мира (или Чашей Мира). Яркая фиолетово-красная скала, находящаяся в «груди» матери, — ее сердце – имеет одноименное название: Сердце Матери.

Еще одна важнейшая достопримечательность долины Ярлу: камень мудрости (или камень Рериха). Это огромный белый камень, вокруг которого построен маленький городок из плоских камней. Говорят, что это место обладает особенной энергетикой. Уникальность камня в том, что его температура всегда одинакова. В прохладные дни он кажется теплым, в жаркие — холодным. Складывается впечатление, что камень хочет позаботиться о путнике: согреть, когда он замерз, и охладить, когда ему жарко. Интересно, с чем это может быть связано? Пока этому явлению не нашли объяснения. Каждый год сюда совершают паломничество приверженцы Рериховского движения. Благодаря их выставкам я и узнала еще в школе про Белуху.

Традиционный кедровый промысел на Алтае осуществляется с помощью большого деревянного молотка – «шишкобоя»

Тропа ведет нас среди кустарников, кедров и лиственниц к долине Семи озер и приводит к ручью, а дальше движется среди зарослей карликовой березы. Вот первое озеро, немного дальше второе, за ним – третье. Следующие четыре спрятались в долине среди лугов. Все озера имеют разный оттенок воды. Многим объектам туристы дали свои названия: Белое, Бирюзовое, Черное. Объясняется это явление тем, что дно каждого водоема сложено различными породами. Кроме того, необычные цвета придают им разная глубина и наличие в воде взвесей минералов.

Богат и животный мир долины Семи озер. Между камнями снуют куропатки. Многочисленные суслики свистят, подавая сигналы друг другу о том, что мы идем по долине. На берегах нижних озёр обитает редкая птица с красивым оперением – удод. В небе парит сокол-сапсан – самая быстрая птица в мире. По пути в лагерь на склоне мы собрали немало кедровых шишек – первый серьезный улов. До сих пор нам попадались пустые скорлупки, погрызенные белками и бурундуками. Традиционный кедровый промысел на Алтае осуществляется с помощью большого деревянного молотка – «шишкобоя». Им бьют по стволу дерева для добычи шишек.

На Каратюрек есть шаман-деревья, увешанные трехцветными ленточками – дьалма

Утро следующего дня оказалось пасмурным, но делать нечего: по плану переход через перевал Каратюрек (высота 3060 м) в долину реки Кучерла. В переводе с алтайского «кара тюрек» означает черное сердце. Перевал назван так благодаря своей форме, а также обилию камней черного цвета на подходе к вершине.

Тропа началась в лесу и закончилась на каменистой поляне. По пути нас то и дело обгоняли караваны лошадей, поднимающиеся к перевалу. На Каратюрек есть шаман-деревья, увешанные трехцветными ленточками – дьалма, каждая из которых несет значение прошения или благодарности тому или иному духу. Для жителей Алтая перевалы наряду с проявлениями природных стихий во все времена являлись священными. Подниматься на перевал можно только с чистыми помыслами. Катунский хребет предстает здесь как на ладони – высокие горы с покрытыми снегом шапками и сползающими вниз по склонам языками ледников.

На спуске с перевала нас встречает море разнотравья, которое колышется от легкого ветерка, давая нашему обонянию пробовать каждый запах. Листья бадана расстилаются на нашем пути зелеными пятнами, и мы собираем их для вечернего «монгольского чая», вкус которого был знаком еще царице Елизавете Петровне. А При Петре I это растение активно применялось в качестве дубильного вещества при выделке кожи, ведь дубов на Алтае нет.

Останавливаемся на ночь на Кедровых стоянках. А на следующий день спускаемся к Кучерлинскому озеру. Виды Кучерлинского озера впечатляют. Говорят, в озере водится форель и хариус, но наши попытки что-то поймать ничем не увенчались. Вода в озере очень холодная. Прямо у истока Кучерлы из озера через реку перекинут мостик. Мы провели на озере день. Что обязательно надо сделать, если вы туда попадете, так это подняться рано утром, пока не поднялся ветер и поверхность озера абсолютно гладкая, на вершину того самого перевала, который последний на пути к озеру. Увидите великолепное отражение окрестных гор в зеркале озера.

Самым лучшим оздаравливающим средством считаются пантовые ванны

Спускаемся к поселку Тюнгур по живописной долине реки Кучерла. По пути мы внимательно приглядываемся к скалам. Где-то по дороге нам должен встретиться грот Куйлю. Здесь, судя по описаниям, можно увидеть петроглифы – рисунки древнего человека. Изображения выдолблены на камне мелкими точками. Рисунки красивые, особенно, если учесть, кто и когда их рисовал. Очертания горных козлов и оленей угадываются легко.

По дороге в Барнаул проезжаем мимо маральника. Здесь выращивают маралов, диких и красивых благородных оленей, ради пантов – молодых рогов, которые отрезают обычно с мая по июль. Панты – неокостеневшие ветвистые рога оленей – содержат пантокрин, целебное вещество. Чтобы собрать его, рога нужно срезать, пока они не окостенели, причем кровь при срезке забирается и используется отдельно. После переработки пантов получается порошок-концентрат, который используется в фармацевтических лабораториях. А самым лучшим оздаравливающим средством считаются пантовые ванны, наполненные экстрактом молодых свежесрезанных рогов.

Алтай давно стал лечебницей всей России. Загляните в аптеку любого города страны, там вы встретите алтайский продукт. Народная медицина на Алтае особенно развита, в курортных селениях вы сможете приобрести барсучий жир, медвежью желчь. Огромное количество косметики, целебных снадобий и средств производится на основе алтайских трав.

На Алтай стоит приехать, чтобы сбежать от городской суеты и уединиться с природой. Главное – что остается внутри. Восторг, гармония, свет и желание вернуться. Алтай никого не оставляет равнодушным.

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