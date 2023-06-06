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По Белой реке к пещере Шульган-Таш: ШЭПское путешествие в Башкирию
Пещера Шульган-Таш с рисунками древних людей, горные родники, сказочная река Агидель, по которой сплавляются приезжие туристы, – все это увидела команда «ШЭП блогер» во время поездки в Бурзянский район Башкортостана.
Путешествие под хит «Кил син»
С апреля проект «ШЭП блогер» регулярно посещает города и районы Татарстана. Команда блогеров-кураторов уже побывала в Арском, Балтасинском, Актанышском, Сабинском, Мамадышском районах, в Нижнекамске и Набережных Челнах.
Поездка в Башкортостан стала самой долгой, но интересной и запоминающейся. В соседнюю республику блогеры отправились для участия в фестивале сплавных средств «Агидель». И за три дня успели не только познакомиться с таинственной, сказочной природой Башкортостана, но и увидеть своими глазами наследие древних людей. Впрочем, обо всем по порядку.
Мы выехали из Казани в 10.00, чтобы приехать на базу «Капова тур» только для ночевки. По навигатору расстояние было около 900 км, и мы рассчитывали проехать его за 11-12 часов. Но Башкирия находится в другом часовом поясе, поэтому мы прибыли на место только в полночь по местному времени, то есть через 14 часов.
Несмотря на длинное расстояние, время в пути прошло незаметно. А как же иначе! Блогеры не только выкладывают в интернет забавные видео, но и в жизни остаются позитивными. Олеся Дмитриева (leesnaya) в своем шуточном стиле комментировала все происходящее, Ильнар Идрисов (idrisov98mzfk) рассказывал студенческие байки, а челнинский блогер Айдарчик (oaidar_chik) взял на себя функцию музыкального сопровождения во время поездки. После прослушивания полного плейлиста Айдара нам еще посчастливилось первыми услышать его песню «Кил син», которая была признана хитом.
Красоту уральских скал увидели с рассветом
В Башкирию блогеры приезжают часто: несколько раз наши ребята посещали фестиваль блогеров «Тиктомит» в Уфе и Стерлитамаке. Но во время этих поездок им не удавалось насладиться природной красотой Башкирии. Уникальность соседнего региона состоит в том, что через Башкортостан проходят величественные Уральские горы. Бытует даже легенда, что в горах есть целый город, не указанный на картах. Наш путь как раз проходил через поселение Ирзень, где, по словам местных жителей, внутри горы в советские времена находился военный городок. И серпантинные дороги в горах якобы были проложены военными.
Как бы то ни было, по качественной дороге через горные подъемы и спуски мы доехали до деревни Миндигулово. Здесь находится база «Капова тур». Несмотря на позднее прибытие, нас встретил руководитель турбазы Урал Халиуллин.
«Казанцы часто к нам приезжают. Приезжают большими компаниями на несколько дней, благо у нас имеется много программ, от одного дня до недели. Можно под любого гостя подобрать», – сказал Урал Шарипович.
Сам Халиуллин занимается туризмом с детства. Будучи школьником, он продавал рыболовные снасти и наживку туристам. А получив образование, создал туристическое агентство. И вот уже несколько лет проводит сплавы и экскурсии.
Приехав ночью, мы особо не смогли посмотреть окрестности. Зато утром поймали так называемый вау-эффект. Перед нами открылась неописуемая красота уральских скал, у подножия которых течет Белая река. После завтрака блогеры отправились на старт сплава. Примечательно, что в этот день хозяева открывали туристический сезон, поэтому желающих на сплаве было много. Больше десяти надувных катамаранов спустились на Белую реку в этот день, и каждая команда имела название и девиз. В числе туристов наша ШЭП-команда выделялась не только звучанием, но и атрибутикой. Флаг Татарстана однозначно придавал нашей команде особенность.
«Правый гребет, левый табанит! Левый гребет, правый табанит!» – такие команды звучали на протяжении всего маршрута. Команда «табань» означает, что следует грести не вперед, а назад (обратный гребок).
Мы проплыли около 17 км по реке Белая и финишировали на территории заповедника «Шульган-Таш». Именно здесь находится одноименная пещера, на стенах которой нашли рисунки древних людей. В первый день мы посетили музей, который открылся только в 2022 году. Впечатленная рассказами экскурсовода, наша компания отправилась обратно на базу с трепетным ожиданием следующего дня, так как посещение пещеры было запланировано на следующий день.
Пещера Шульган-Таш, пожалуй, одна из самых известных на Урале
С утра всей группой мы отправились на экскурсию в пещеру. Заповедник открывается в 11.00 и работает круглогодично. Внутри пещеры температура воздуха составляет не более 8 градусов тепла. «Зимой мы иногда греться сюда заходим», – шутят местные жители.
Пещера Шульган-Таш, пожалуй, одна из самых известных на Урале. Возраст этого уникального памятника природы составляет около миллиона лет. Общая протяженность пещеры – почти 3 километра, галереи и залы расположены на трех уровнях. Но проход туристам разрешен только до определенного участка. Но и этого достаточно, чтобы ощутить могущество горы и окунуться в древность. Тем более в музее есть экспонаты, которые в точности передают картину пещеры.
Вот еще несколько фактов про Шульган-Таш.
- Здесь есть подземные озера, одно из которых – Голубое – встречает туристов на входе. Несмотря на скромные размеры (около трех метров), озеро очень глубокое. На сегодняшний день исследована глубина 83 метра.
- В Шульган-Таше был найден самый крупный в Европе «сильфон» – полость, заполненная водой без воздуха, около 400 м в диаметре.
- В 2009 году в одном из залов с наскальными рисунками археологи нашли несколько человеческих черепов. Ученые предположили, что это останки служителей культа, а значит, важных членов древнего племени.
В общем, в обратный путь в Казань мы выехали с незабываемыми эмоциями. По дороге мы делились впечатлениями и рассматривали отснятые фото- и видеокадры, публиковали посты в социальных сетях. Хотелось быстрее передать эмоции близким. Но самое лучшее решение – это самому съездить на базу «Капова тур» и своими глазами увидеть красоту Башкортостана.
Ильназ Фазуллин
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