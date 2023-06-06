По Белой реке к пещере Шульган-Таш: ШЭПское путешествие в Башкирию

Фото: предоставлено Ильназом Фазуллиным

Путешествие под хит «Кил син»

С апреля проект «ШЭП блогер» регулярно посещает города и районы Татарстана. Команда блогеров-кураторов уже побывала в Арском, Балтасинском, Актанышском, Сабинском, Мамадышском районах, в Нижнекамске и Набережных Челнах.

Поездка в Башкортостан стала самой долгой, но интересной и запоминающейся. В соседнюю республику блогеры отправились для участия в фестивале сплавных средств «Агидель». И за три дня успели не только познакомиться с таинственной, сказочной природой Башкортостана, но и увидеть своими глазами наследие древних людей. Впрочем, обо всем по порядку.

Мы выехали из Казани в 10.00, чтобы приехать на базу «Капова тур» только для ночевки. По навигатору расстояние было около 900 км, и мы рассчитывали проехать его за 11-12 часов. Но Башкирия находится в другом часовом поясе, поэтому мы прибыли на место только в полночь по местному времени, то есть через 14 часов.

Фото: предоставлено Ильназом Фазуллиным

Несмотря на длинное расстояние, время в пути прошло незаметно. А как же иначе! Блогеры не только выкладывают в интернет забавные видео, но и в жизни остаются позитивными. Олеся Дмитриева (leesnaya) в своем шуточном стиле комментировала все происходящее, Ильнар Идрисов (idrisov98mzfk) рассказывал студенческие байки, а челнинский блогер Айдарчик (oaidar_chik) взял на себя функцию музыкального сопровождения во время поездки. После прослушивания полного плейлиста Айдара нам еще посчастливилось первыми услышать его песню «Кил син», которая была признана хитом.

Фото: предоставлено Ильназом Фазуллиным

Красоту уральских скал увидели с рассветом

В Башкирию блогеры приезжают часто: несколько раз наши ребята посещали фестиваль блогеров «Тиктомит» в Уфе и Стерлитамаке. Но во время этих поездок им не удавалось насладиться природной красотой Башкирии. Уникальность соседнего региона состоит в том, что через Башкортостан проходят величественные Уральские горы. Бытует даже легенда, что в горах есть целый город, не указанный на картах. Наш путь как раз проходил через поселение Ирзень, где, по словам местных жителей, внутри горы в советские времена находился военный городок. И серпантинные дороги в горах якобы были проложены военными.

Как бы то ни было, по качественной дороге через горные подъемы и спуски мы доехали до деревни Миндигулово. Здесь находится база «Капова тур». Несмотря на позднее прибытие, нас встретил руководитель турбазы Урал Халиуллин.

«Казанцы часто к нам приезжают. Приезжают большими компаниями на несколько дней, благо у нас имеется много программ, от одного дня до недели. Можно под любого гостя подобрать», – сказал Урал Шарипович.

Сам Халиуллин занимается туризмом с детства. Будучи школьником, он продавал рыболовные снасти и наживку туристам. А получив образование, создал туристическое агентство. И вот уже несколько лет проводит сплавы и экскурсии.

Фото: предоставлено Ильназом Фазуллиным

Приехав ночью, мы особо не смогли посмотреть окрестности. Зато утром поймали так называемый вау-эффект. Перед нами открылась неописуемая красота уральских скал, у подножия которых течет Белая река. После завтрака блогеры отправились на старт сплава. Примечательно, что в этот день хозяева открывали туристический сезон, поэтому желающих на сплаве было много. Больше десяти надувных катамаранов спустились на Белую реку в этот день, и каждая команда имела название и девиз. В числе туристов наша ШЭП-команда выделялась не только звучанием, но и атрибутикой. Флаг Татарстана однозначно придавал нашей команде особенность.

«Правый гребет, левый табанит! Левый гребет, правый табанит!» – такие команды звучали на протяжении всего маршрута. Команда «табань» означает, что следует грести не вперед, а назад (обратный гребок).

Мы проплыли около 17 км по реке Белая и финишировали на территории заповедника «Шульган-Таш». Именно здесь находится одноименная пещера, на стенах которой нашли рисунки древних людей. В первый день мы посетили музей, который открылся только в 2022 году. Впечатленная рассказами экскурсовода, наша компания отправилась обратно на базу с трепетным ожиданием следующего дня, так как посещение пещеры было запланировано на следующий день.

Фото: предоставлено Ильназом Фазуллиным

Пещера Шульган-Таш, пожалуй, одна из самых известных на Урале

С утра всей группой мы отправились на экскурсию в пещеру. Заповедник открывается в 11.00 и работает круглогодично. Внутри пещеры температура воздуха составляет не более 8 градусов тепла. «Зимой мы иногда греться сюда заходим», – шутят местные жители.

Пещера Шульган-Таш, пожалуй, одна из самых известных на Урале. Возраст этого уникального памятника природы составляет около миллиона лет. Общая протяженность пещеры – почти 3 километра, галереи и залы расположены на трех уровнях. Но проход туристам разрешен только до определенного участка. Но и этого достаточно, чтобы ощутить могущество горы и окунуться в древность. Тем более в музее есть экспонаты, которые в точности передают картину пещеры.

Вот еще несколько фактов про Шульган-Таш.

Фото: предоставлено Ильназом Фазуллиным

Здесь есть подземные озера, одно из которых – Голубое – встречает туристов на входе. Несмотря на скромные размеры (около трех метров), озеро очень глубокое. На сегодняшний день исследована глубина 83 метра.

В Шульган-Таше был найден самый крупный в Европе «сильфон» – полость, заполненная водой без воздуха, около 400 м в диаметре.

В 2009 году в одном из залов с наскальными рисунками археологи нашли несколько человеческих черепов. Ученые предположили, что это останки служителей культа, а значит, важных членов древнего племени.

В общем, в обратный путь в Казань мы выехали с незабываемыми эмоциями. По дороге мы делились впечатлениями и рассматривали отснятые фото- и видеокадры, публиковали посты в социальных сетях. Хотелось быстрее передать эмоции близким. Но самое лучшее решение – это самому съездить на базу «Капова тур» и своими глазами увидеть красоту Башкортостана.

Ильназ Фазуллин

#ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ