По базе США у месторождения нефти Эль-Омар в Сирии выпустили 15 ракет

Не меньше 15 ракет были выпущены по военной базе США, расположенной в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии, сообщает ТАСС.

Ответственность за нападение на себя взяло шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака».

Ранее его отряды нанесли атаку по базе у газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор. По ее территории выпустили 6 ракет.

Вылазки шиитских бойцов были совершены в ответ на ракетный удар ВС США по восточным кварталам провинциального центра Дейр-эз-Зор.

Как утверждают в Пентагоне, там находится объект, якобы используемый Корпусом стражей исламской революции и связанными с ним шиитскими группировками. По предварительной информации, в результате этой атаки погибли 10 человек.