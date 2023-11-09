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По базе США у месторождения нефти Эль-Омар в Сирии выпустили 15 ракет
Не меньше 15 ракет были выпущены по военной базе США, расположенной в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии, сообщает ТАСС.
Ответственность за нападение на себя взяло шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака».
Ранее его отряды нанесли атаку по базе у газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор. По ее территории выпустили 6 ракет.
Вылазки шиитских бойцов были совершены в ответ на ракетный удар ВС США по восточным кварталам провинциального центра Дейр-эз-Зор.
Как утверждают в Пентагоне, там находится объект, якобы используемый Корпусом стражей исламской революции и связанными с ним шиитскими группировками. По предварительной информации, в результате этой атаки погибли 10 человек.
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