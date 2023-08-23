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По БАМу запустили поезда после ремонта на участке размыва пути
Сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали открыли после того, как были завершены восстановительные работы — по путям могут двигаться как пассажирские, так и грузовые составы. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.
«В 8:20 по московскому времени после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск — Холодная», — сказано в сообщении.
В ликвидации последствий происшествия участвовали более 250 человек, восстановительные и противоразмывные поезда. Было уложено 1,8 тыс. метров нового пути, также железнодорожники восстановили 21 опору и 1,2 тыс. метров контактной сети.
Напомним, 20 августа в районе села Холодное из-за выхода на пойму реки размыло ж/д пути. Был поврежден 1 км полотна. На территории Северо-Байкальского района власти ввели режим ЧС регионального характера.
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