По БАМу запустили поезда после ремонта на участке размыва пути

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Сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали открыли после того, как были завершены восстановительные работы — по путям могут двигаться как пассажирские, так и грузовые составы. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

«В 8:20 по московскому времени после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск — Холодная», — сказано в сообщении.

В ликвидации последствий происшествия участвовали более 250 человек, восстановительные и противоразмывные поезда. Было уложено 1,8 тыс. метров нового пути, также железнодорожники восстановили 21 опору и 1,2 тыс. метров контактной сети.

Напомним, 20 августа в районе села Холодное из-за выхода на пойму реки размыло ж/д пути. Был поврежден 1 км полотна. На территории Северо-Байкальского района власти ввели режим ЧС регионального характера.