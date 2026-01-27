По 76,5 тыс. руб. ежемесячно будут получать с 1 февраля две категории граждан

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 февраля на 5,6 % проиндексируют размер денежных выплат женщинам, удостоенным почетного звания «Мать-героиня», а также лицам, имеющим звание Героя Труда. Какую сумму будут получат граждане, относящиеся к данным категориям, – в материале «Татар-информа».

Со следующего размер ежемесячной выплаты Героям Труда и женщинам, имеющим звание «Мать-героиня» составит 76,5 тысячи рублей.

Данные категории граждан также вправе получать внеочередную бесплатную медицинскую помощь, бесплатные лекарства по рецептам, льготы по оплате проезда в общественном транспорте, а также бесплатное профессиональное обучение и иные льготы.

Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Звание Героя Труда дается за особые трудовые заслуги перед государством и народом.