По 6 лет колонии запросило обвинение для пары из Казани, занимавшейся незаконным обналом

Сегодня в Приволжском суде Казани прошли прения по делу возлюбленных Ильнара Хидиятуллина и Ляйсан Нигматуллиной, которых обвиняют в незаконном обналичивании 17 млн рублей.

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По версии следствия, казанец Ильнар Хидиятуллин разработал преступный план. Он создавал фиктивные компании на имена подставных людей, за что платил им деньги. После этого Хидиятуллин якобы выводил деньги, минуя государственный контроль. Таким образом, полагают следователи, он получил незаконный доход в размере 17 млн рублей.

Согласно обвинительному заключению, злоумышленнику помогала его возлюбленная – Ляйсан Нигматуллина. Однако сегодня в прениях сторона защиты твердо заявила – Нигматуллина к делу не причастна.

«На стадии судебного следствия не было приведено доказательств участия Нигматуллиной», – заявил адвокат.

Учитывая, что у Нигмуллиной имеются двое несовершеннолетних детей, а у Хидиятуллина тяжелобольные родители, государственный обвинитель запросил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима каждому. Кроме того, прокурор просил взыскать с Хидиятуллина штраф в размере 500 тысяч рублей. Вскоре суд огласит приговор по уголовному делу.