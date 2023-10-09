По 30 октября идет прием заявок на участие в фестивале православной культуры «София»

Жители Татарстана могут принять участие в фестивале православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София». Прием заявок и видеороликов проводится по 30 октября.

«Поддержка таких общественно значимых мероприятий, как фестиваль, способствует воспитанию у молодежи патриотизма, чувства причастности к истории, настоящему и будущему Отечества, бережного и уважительного отношения к многонациональной культуре нашей страны, обеспечивает преемственность поколений», – отметила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, приветствуя участников и организаторов IX фестиваля «София».

К участию приглашаются самодеятельные певческие, танцевальные и инструментальные творческие коллективы, а также индивидуальные исполнители духовной, русской классической и народной музыки в двух возрастных категориях: детская (10–17 лет) и взрослая (от 18 лет и старше).

Более подробная информация о фестивале – положение и условия участия – размещена на сайтах Совета Федерации и организатора фестиваля «София» – Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси.

Ежегодно в мероприятиях фестиваля участвует более двух тысяч коллективов. По мнению комитета, особенно важно в Год педагога и наставника, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, поддержать работу руководителей народных творческих коллективов — участников фестиваля «София».

Подведение итогов работы жюри и зрительского голосования пройдет с 1 по 30 ноября на сайте Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси. Грамоты обладателям гран-при, победителям зрительского голосования, лауреатам и дипломантам организаторы направят в личный кабинет участников конкурса фестиваля.

Организаторами выступают Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси, приход храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Конкурс проводится при поддержке Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.