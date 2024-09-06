Пнувший чужое авто казанец попал в полицию после ссоры с его хозяином

Ночью на Ломжинской улице в Казани пьяный мужчина повредил чужой автомобиль и попал в отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

Полицейские выяснили, что 36-летний мужчина в состоянии опьянения повредил транспортное средство. В результате между хозяином автомобиля и мужчиной возник конфликт. Размер ущерба пострадавший оценил в 10 тысяч рублей.

Пьяного дебошира задержали и доставили в отдел, проводится проверка.