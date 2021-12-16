PNK group представила Минниханову проект промпарка в Зеленодольском районе

Фото: tatarstan.ru

Сегодня в Москве представители руководства компании PNK group презентовали Президенту Татарстана Рустаму Минниханову проект парка, предполагающий создание объектов промышленной и логистической инфраструктуры в Зеленодольском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Встреча прошла в Полномочном представительстве РТ в РФ. Представители компании не только показали Рустаму Минниханову проект логистического парка, но и представили другие наиболее перспективные проекты и концепцию развития компании в целом.

Фото: © tatarstan.ru

В свою очередь Президент РТ вкратце рассказал о точках роста промышленности республики, ее экономическом потенциале, увеличении инвестиций в создание технопарков и индустриальных площадок. Отдельно он обратил внимание на то, что особая экономическая зона «Алабуга» также продолжит застраиваться и развиваться.

Во встрече приняли участие уполномоченный при Президенте Татарстана по защите прав предпринимателей — помощник Президента Татарстана Фарид Абдулганиев, глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев и другие представители республики.

Фото: © tatarstan.ru

PNK group занимается возведением промышленных объектов «под ключ», является девелопером индустриальной недвижимости в России, имеет четыре собственных завода по производству основных конструктивных элементов зданий. Парки PNK расположены в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Новосибирске.