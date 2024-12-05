Плюсы и минусы способов переработки старых автошин

Известны несколько легальных способов утилизации шин. Основной из них – превращение в резиновую крошку и дальнейшее ее использование как наполнителя для различных изделий и материалов.

На первом этапе отработанную шину разрезают на «чипсы», извлекают металлокорд (он идет в металлолом), а оставшуюся массу измельчают. А далее… Здесь у экологов на местах возникают серьезные вопросы, официальных ответов на которые пока нет.

Главное: если шина вредна сама по себе, то не логично ли, что в измельченном виде она также представляет опасность? Чтобы представить серьезность момента, достаточно в жаркую погоду побывать на детской площадке, покрытой плитами из резиновой крошки в смеси со специальным клеем. Запах стоит ужасающий. Несколько меньше, но также ощутим специфический запах в спортивных залах, где полы покрыты вторичной резиной.

С открытых площадок, покрытых резиновой крошкой, дождями и талыми водами микрочастицы резины и токсичная химия вымываются в грунт и попадают в источники водоснабжения. Элементарная арифметика: если покоящаяся на свалке шина испускает энный объем вредных веществ за 100 лет, то равномерно размазанная по большей площади – возможно, уже за 10 лет. При этом выделяемые микротоксины не улавливаются никакими очистными установками.

И процесс такой утилизации резиновых отходов нарастает, грозя гораздо большим экологическим вредом, чем неподвижные шины. Дело в том, что их переработка превратилась в высокодоходный бизнес, где переработчики с нехитрыми установками получают бесплатный исходный материал, а изготовители продукции – сравнительно дешевый продукт.

Лучший из возможных способов

Автошины более чем на три четверти состоят из продуктов переработки нефти – невозобновляемого природного ресурса. Поэтому на отходы резины в последнее время обратили внимание ученые. Разрабатываются и апробируются более сложные технологии для получения из отработанных шин ценных компонентов.

Самой приемлемой технологической основой считается пиролиз. Суть его такова. В специальных герметичных емкостях при ограниченном доступе кислорода резина нагревается до 450-650 градусов, но не горит. Вредные соединения разлагаются, не загрязняя атмосферу. Отходов практически нет.

На конечной стадии получают пиролизный газ, который можно использовать в нефтехимии, а также как топливо для самой установки. Еще один продукт - технический углерод, как сырье для производства уже новых шин. И наиболее ценный - пиролизная жидкость, близкая к синтетической тяжелой нефти.

То, что технология является высокотехнологичной, зафиксировано в Информационно-технических справочниках по наилучшим доступным технологиям «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических способов и «Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами».

А в знаменитом обнинском Физико-энергетическом институте, входящем в структуру «Росатома», создали технологию, где при пиролизе в жидком металле получается еще одно ценное вещество - лимонен. Этот органический растворитель обычно производится из лимонов и широко применяется в моющих веществах и парфюмерии. При этом стоимость получаемого калужскими атомщиками лимонена выше, чем стоимость самой покрышки.