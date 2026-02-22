Плюсы и минусы российских и китайских автомобилей. Как не ошибиться при выборе

Доля китайских автомобилей на рынке России в прошлом году начала сокращаться, но все еще занимает больше половины проданных авто. На фоне таких изменений важно разобраться, в чем «китайцы» опережают отечественный автопром, а в чем проигрывают. Мнения экспертов по этому вопросу – в материале «Татар-информа».





Доля «китайцев» и дальше будет сокращаться

Доля китайских автомобилей на рынке новых легковушек в России в 2025 году сократилась с 58,5% до 51,7%, следует из данных аналитического агентства «Автостат». По итогам прошедшего года было продано более 685 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок.

Стоит отметить появление на авторынке России новых локальных брендов, автомобили которых созданы на базе популярных китайских моделей: Belgee, TENET, XCITE. Учитывая данную тенденцию, эксперты агентства полагают, что доля «китайцев» и дальше будет сокращаться.

Таким образом, перед покупателями встает вопрос, чему отдать предпочтение – китайским брендам или же отечественным автомобилям.

«Однозначного ответа на этот вопрос нет. Кому-то нравится одно, кому-то другое. К тому же надо понимать, что все зависит от бренда, модели, модификации и комплектации», – поделился своим мнением с «Татар-информом» автоэксперт Константин Лигачев.

Он подчеркнул, что при выборе автомобиля надо отталкиваться от собственных предпочтений и тех целей, для которых этот автомобиль покупается.

Преимуществом российских автомобилей является низкая цена. Среди минусов – технологическое отставание от зарубежных Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не думали о комфорте водителя, что привело к отсутствию компетенций»

Преимуществом российских автомобилей является низкая цена в сравнении с другими производителями. Однако эта цена может быть таковой только в искусственной среде – при серьезной поддержке государства, считает автоэксперт Петр Баканов.

«Второй важный плюс – подготовленность к российским условиям: наличие всевозможных подогревов и адаптированные под российские дороги подвески», – заявил эксперт.

Помимо этого, к плюсам отечественных авто он отнес простоту и доступность обслуживания и ремонта.

Среди минусов Баканов отметил технологическое отставание от зарубежных автомобилей и отсутствие некоторых систем безопасности, которые становятся общепринятыми в мировой практике. Кроме того, он упомянул об отсутствии в России мощных двигателей внутреннего сгорания и автоматических коробок передач.

«Это бич отечественного автопрома еще с советских времен. Не думали о комфорте водителя, что привело к отсутствию нужных компетенций», – заявил эксперт.

У «китайцев» хороший дизайн, но не всегда есть оснащенность зимним комплектом Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Китайцы» часто не подготовлены к российским условиям

Переходя на китайские автомобили, он отметил относительную доступность, «по крайней мере если говорить о ценах в самом Китае». Еще одним преимуществом он выделил широкий выбор комплектаций и оснащения китайских автомобилей. Кроме того, отметил хороший дизайн таких машин.

Главным недостатком «китайцев» Баканов считает неприспособленность таких машин к российским условиям: системы кондиционирования часто работают не так, как мы привыкли, и не всегда есть оснащенность зимним комплектом.

Кроме того, эксперт отметил, что китайские бренды в основном выпускают кроссоверы, не уделяя внимания другим моделям. И у этих кроссоверов зачастую отсутствует полный привод, который очень хорошо себя показывает в российских условиях.

Эксперты отмечают, что у «китайцев» слабая защита от коррозии и не самая надежная электроника, но хорошая подвеска Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хорошая подвеска и доступные запчасти, но проблемы с коррозией и заменой деталей

Автоэксперт, член комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов в свою очередь больше внимания уделил именно «начинке» автомобилей.

«Преимуществом китайских машин можно назвать подвеску и доступность запчастей, но при этом у них слабая защита от коррозии и не самая надежная электроника. На своем китайском автомобиле я за год проехал 50 тыс. километров. Отмечу очень хорошую подвеску, давно не встречал у подвески такую энергоемкость. Но есть вопросы с органайзингом», – рассказал Попов.

По его словам, во многих «китайцах» выбраны тачскриновые решения, которые зачастую подводят при холодной погоде. Кроме того, в ряде китайских машин слабый салонный свет, нет розеток и прикуривателей на задних сидениях.

Также у «китайцев» есть проблемы с антикоррозийностью и заменой деталей. Несмотря на их дешевизну, зачастую их механически сложно поменять. Например, чтобы сменить лампочку в передней фаре, нужно снять сразу несколько крупных блоков под капотом, что добавляет дискомфорта, добавил Попов.

«Есть еще важный момент, касающийся передних стоек амортизатора. Они выставлены на меньшие углы, из-за чего автомобиль во время поворота приседает на противоположную сторону. Из-за этого управляемость падает», – отметил автоэксперт.

Другим недостатком эксперт выделил конструкцию вариатора во многих китайских авто. Он не предполагает разбора, ввиду чего при его поломке нужно будет менять всю систему. А выдерживает она всего порядка 200 тыс. километров.

Таким образом, эксперты советуют выбирать автомобиль, исходя из личных потребностей и задач: если человеку нужен недорогой, простой в обслуживании и адаптированный к российским условиям автомобиль, то лучше выбрать отечественные марки. А если более комфортный и инновационный, то предпочтение лучше отдать в пользу китайских машин.