Плющев заявил, что российский хоккей похож на советский только клюшками и формой

фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с корреспондентом Sport24 сравнил нынешний уровень отечественного хоккея с советским, заявив, что преемственность практически утрачена.

«Наш нынешний хоккей похож на советский только клюшками, и формой и больше ничем», — сказал Плющев, отметив, что в СССР существовала целая хоккейная индустрия, действовавшая на всех уровнях.

По его словам, даже при ограниченном количестве катков с искусственным льдом эта система позволяла хоккею прогрессировать, что доказывалось на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Он подчеркнул, что лидерство советского хоккея на международной арене никем не оспаривалось, а любое место ниже первого расценивалось как чрезвычайное происшествие, влекшее жесткие санкции для руководителей всех ступеней — от тренеров до федерации. Государство, добавил Плющев, вкладывало деньги и создавало серьезную систему.

Отвечая на вопрос о том, чего советского не хватает российскому хоккею, экс-тренер указал, что сегодня большинство руководителей пришли из бизнеса и ошибочно переносят бизнес-подходы на спорт. «За последние 10 лет не читал ни одного постановления КХЛ, которое способствовало бы развитию хоккея, повышению мастерства и уровня подготовки», — заявил он.

По его мнению, сейчас у лиги свои интересы — заполняемость стадионов, у Федерации — свои, и они не обладают достаточными ресурсами либо тратят их неэффективно, тогда как в СССР всё было сосредоточено в едином кулаке.

Плющев также отметил, что главный интерес к хоккею в советское время объяснялся тем, что он был спортом номер один, причем этот статус был завоеван международными результатами, а не присвоен.

Результаты, подчеркнул он, доказывали серьезное геополитическое значение хоккея для болельщиков и страны.

«Сейчас уровень нашего хоккея намного просел по сравнению с советским. Сейчас можно легко посмотреть: сколько советских игроков были в поле зрения НХЛ и сколько наших сейчас. Тогда игроки были просто нарасхват. Хоккеисты мирового класса и уровня. В НХЛ на тот период не было таких! Любой клуб был готов принять в свой состав каждого игрока сборной СССР. Думаю, сейчас сборная России не сможет предоставить такое количество игроков для интереса НХЛ. Просто по статистике», — резюмировал Плющев.