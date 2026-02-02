Плющев: «В книге Ларионова четко изложено, почему сейчас в СКА все так происходит»

Фото: ska.ru

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал мнение о затяжном кризисе питерского СКА, который под руководством Игоря Ларионова потерпел уже семь поражений подряд. Специалист связал спортивные неудачи с личными взглядами наставника и его решениями во время игровой карьеры, которые тот описал в своих мемуарах.

«Недавно опубликовали отрывки из книги Ларионова о временах, когда он уехал в Америку. По-моему, там четко изложено, почему сейчас у него здесь все происходит так, как происходит. Я был удивлен, когда прочитал отдельные моменты, но все стало ясно: это человек, покинувший свою страну, которая дала ему все. Сейчас он вернулся в страну-преемника СССР — может, что-то не складывается в идеологическом плане», — заявил Плющев «Чемпионату».

Рассуждая о положении дел в российские игровые дни чемпионата, эксперт подчеркнул, что вопрос кадровых перемен находится вне его компетенции.

«Вопрос о возможной отставке Ларионова из СКА — не ко мне. Есть новое руководство, и у них есть свое видение. Но то, что сейчас СКА — не та команда, которую мы привыкли видеть, для меня однозначно. Причины, думаю, кроются именно там, где я сказал», — подытожил Владимир Плющев.