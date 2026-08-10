Плющев: «В «Ак Барсе» на сезон уже вешают занавески»

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Заслуженный тренер России Владимир Плющев раскритиковал летнюю селекционную политику казанского «Ак Барса». Специалист отметил, что клуб потерял нескольких ключевых игроков и заменить их на российском рынке практически невозможно.

«Я так понял, что в "Ак Барсе" на сезон уже вешают занавески. Тягостное впечатление оставило интервью главного тренера "Ак Барса" Гатиятулина. Судя по всему, он тяжело переживает летние кадровые потери команды. А ведь они действительно очень существенные, те же Барабанов и Яшкин – звезды атаки по меркам КХЛ, заменить их на нашем бедном рынке практически невозможно. Отсюда и пессимизм тренера. Мне вполне понятный», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Эксперт подчеркнул, что ответственность за удержание игроков и подписание контрактов лежит не на главном тренере, а на менеджерах клуба.

«Не главный тренер удерживает игроков и подписывает с ними контракты – для этого есть менеджеры. И именно они, судя по летней кадровой политике "Ак Барса", а точнее, по ее отсутствию, должны давать интервью и объяснять, что происходит. Вообще для меня события, которые разворачиваются в "Ак Барсе", – загадка. В свое время работал в Казани, знаю, что этот город и этот клуб при желании могут удержать, а также пригласить практически любого звездного игрока. Тем более удивительно то, что произошло в Казани летом. Надо в этом разбираться», — добавил Плющев.