Плющев: «В «Ак Барсе» каждый играет за себя и хочет доказать, что без него не смогут»

Владимир Плющев: «Без ведущих спортсменов в любом виде спорта он теряет в привлекательности и в финансовой составляющей» Фото: vhlru.ru

«Не надо ни с кем разговаривать о допуске нашей сборной. Надо решать свои вопросы»

IIHF продлила бан России до сезона 2024/25. Вы ожидали другого решения? На внешнем треке ничего не поменялось.

Ничего там не поменялось. Ну, вы меня простите, Швеция готовится к войне с Россией, Финляндия готовится к войне с Россией, Чехия готовится к войне с Россией. Что там может поменяться? Естественно они будут визжать, что мы никого не хотим видеть. В общем то, ничего нового от них услышать невозможно. Поэтому я не удивлен никаким решением.

IIHF, ну что сделаешь – это ребята, которые сегодня принимают решения, а завтра их отменяют. По крайней мере это видно по сборной Израиля – ну это же смешно. Вчера приняли решение, сегодня отменили его. Там те дирижеры, которые дирижируют далеко не из кабинетов IIHF. Поэтому ожидать чего-то другого не стоит. Я думаю, в ближайшие пару лет это не изменится.

НХЛ по-другому смотрит на эту ситуацию, и это уже радует. С ними могут быть другие контакты, потому что там люди смотрят немного под другим углом.

Если там готовятся к войне с Россией, то это уже не на пару лет, можно на много лет остаться в изоляции.

Да нет, это уже демагогией занимаются. Ну что такое война с Россией? На простом языке: «Они плюнут – мы умоемся, мы плюнем – они утонут». Ну что такое Финляндия или Швеция? Это населения меньше, чем в Москве. А если еще добавить сюда население Казани, то вообще вопросов не будет. Ясно, что они просто декларируют то, что говорят декларировать. Если у них на протяжении такого продолжительного времени стоял гендерный вопрос – кто мальчик, кто девочка, то кто у вас воевать то будет, Господи? После первых выстрелов разбегутся все, как тараканы.

Вопрос другой: как им говорят, так они и принимают решение. А какие-то пугалочки… Завтра все это закончится, ну и они развернут все свои дела в другую сторону. Это совершенно зависимые люди от многих факторов.

Считаете, что эти европейские страны настояли на продлении «бана» России под угрозой бойкота?

Это нигде и не скрывается, они это открытым текстом в прессе говорят. Совершенно ясно, что на пике обострения они кряхтят, а в целом ясно, что без ведущих спортсменов в любом виде спорта он теряет в привлекательности и в финансовой составляющей. Потому что спонсоры не будут давать деньги на зрелища, которые не привлекают внимание.

Здесь не надо глубоко копать. Пока мы наши основные наши вопросы не решим, они так и будут крякать, из под подмышки, разговаривать через губу. А нам надо не упрашивать их, а решать свои вопросы, развивать хоккей внутри страны.

Когда был СССР, нас же тоже ведь не везде жаловали, до тех пор, пока мы не стали победителями на международной арене. Для этого мы создали такую базу игроков, такой фон… У нас столько звезд было, что ни в одной сборной не было. Но для этого мы занимались своим хоккеем.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Будет перекрестный плей-офф, там и посмотрим, чего стоит Восток»

В Западной конференции уже за две недели определились все участники плей-офф. Нужен ли такой чемпионат, если все ясно заранее?

(смеется) Я в сентябре сказал, какие восьмерки будут. Вопрос лишь стоял, кто на каких местах будет. Для меня в этом ничего удивительного нет.

Разве это не проблема, что у нас на Западе нет интриги?

У нас и на Востоке нет интриги.

Там развернулась большая заруба – «Нефтехимик», «Сибирь» и «Амур» бьются за восьмое место.

Биться можно и головой о стену. Значит, одна только путевочка, и вы говорите, что большое напряжение. На Западе есть просто проходные команды, которым там делать нечего, они искусственно созданные. Тот же «Куньлунь». Команда, которая непонятно для чего вообще играет. Если рассчитывать, что они готовятся к Олимпиаде, тогда должна быть другая политика у клуба. Я бы на их месте вообще начал с Высшей лиги. Какая разница, где им играть? Я не вижу большой разницы между Западом и Востоком.

«Трактор» тоже еще не обеспечил выход. Восток всегда давал больше интриг.

Да я вас умоляю, какая там интрига? Вот будет перекрестный плей-офф, там и посмотрим, кто чего стоит.

Фото: © «Татар-информ»

«ЦСКА весь сезон думали «да ладно, потом соберемся, но уже поздно»

ЦСКА так и не сумел преодолеть кризис в течение всего сезона. Летом вы говорили, что у них лучшая селекция, поскольку всех сохранили. А не случилось ли наоборот – закисли в одной команде?

Думаю, этот фактор присутствует. Я не отказываюсь от своих слов, что у ЦСКА состав – один из лучших в КХЛ. Вопрос в другом: может эйфория была у руководства команды. Это проявлялось в том, что они последними вышли на предсезонку, на то что их уровень позволит им без труда решить вопросы.

Первые поражения в сезоне для ребят оказались неожиданностью – не могли понять, что происходит. А потом есть избитая фраза: когда говоришь игрокам, что надо в каждой игре доказывать свой уровень и класс, некоторые начинают говорить «да ладно, когда надо мы соберемся и все решим». Вот это «когда надо» – оно очень долго продлилось. Действительно, когда уже «надо», то силенек уже тех нет, как и уверенности. Да и соперник уже против тебя играет по-другому. Руководство команды должно было работать. Потому что седьмое место – это никуда не годится.

Дела у «Торпедо» Ларионова идут ни шатко ни валко, а тренер сбивается на принижения соперников как это было после игры с «Нефтехимиком». Это ли не показатель недостатка профессионализма как тренера?

Чтобы судить так серьезно и глубоко, надо быть внутри команды. Понимать, что происходит и на что делается акцент. Может, пресса слишком много уделяла внимание. Говорили, что что-то невероятное у нас происходит, никогда такого не было. Команда играющая, команда смотрелась. А с чем связаны сбои – не готов говорить без фактуры Ну а то, что бывают срывы – они у всех бывают. Как и у Романа Борисовича (Ротенберга – прим. «ТИ-Спорт») (смеется).

У руля молодежной сборной тоже все поначалу были очарованы Ларионовым, а после поражения от канадцев 0:5 пелена с глаз быстро сошла и пресса по-другому заговорила.

Пресса у нас иногда возводит до небес, а потом начинает топтать ногами. То, что сделал Ларионов в Нижнем Новгороде – это на уровне фурора. Так к «Торпедо» не относились ранее никогда. Такого внимания не было, и сама команда показывала интересный хоккей. Но, видимо, молодость – есть молодость.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не вижу ничего такого у «Нефтехимика» Леонтьева, чтобы приглашать его в топ-команду»

«Нефтехимик» снова провалил начало сезона, а потом на морально-волевых вытягивает его. Как считаете, Олег Леонтьев уже заслужил повышения до клуба с другими возможностями?

У топовых клубов есть своя политика, своя идеология. И они не всегда руководствуются тем, что есть молодой тренер, который себя хорошо проявил. Я не думаю, что «Нефтехимик», который из года в год борется за то, чтобы попасть в плей-офф – можно считать каким-то очень большим плюсом. Для любого топового клуба это не повод, чтобы рискнуть и взять тренера, поставив задачу взять Кубок Гагарина.

Возможно с теми игроками, которые у него есть – он и достигает каких-то результатов. Но из года в год бороться только за восьмерку… Если бы он влез хотя бы в пятерочку, другая игра бы была.

Если пригласить такого специалиста, он может и не справиться с этим делом. Многие не справлялись, даже опытные тренеры. Тот же Олег Знарок был в Казани. Но ему было тяжело там работать с ребятами, которые каждый сам себе на уме. Ему не хватило возможностей.

«Кошелева «Ак Барс» обменивал от безысходности, выбирая наименьшее из зол. Зло оказалось благом»

«Ак Барс» оформил себе выход в плей-офф, но стабильности по-прежнему нет. Как считаете, есть ли у Казани реальные шансы хотя бы повторить прошлогодний результат и дойти до финала?

Я думаю, у «Ак Барса», в целом, все для этого есть. Просто если он соберется как единый кулак выступать, то они решат задачу. Но, складывается такое впечатление, что каждый в этой команде играет за себя и каждый хочет доказать, что без него команда не сыграет. То, что я видел – они сначала выступают мощно, а потом впадает в такую апатию… И совершенно не понятно, как это, что это. Очевидно, что эти вопросы давно надо было решать, но они решены не были. Все будет зависеть от тренерского штаба и игроков. Насколько они будут объединены единой целью и задачей. А не искать себе уже новые клубы.

У вас большой тренерский опыт, вы же понимаете, что не бывает таких чудес – сначала плохая регулярка, а потом вдруг чудесным образом в плей-офф все пошло хорошо.

Спорить не буду, это действительно так. Это подтверждает и пример ЦСКА – там тоже говорят, что когда надо соберутся, а докатились до седьмого места. Команда, которая настроена на большие результаты, она должна показывать стабильный результат на протяжении всего чемпионата. А когда команда играет на качелях – здесь можно ожидать чего угодно.

Семен Кошелев перешел в «Ак Барс» взамен ушедшего в «Авангард» Дамира Жафярова, у которого ничего не получилось. Не подтверждение ли это теории, что для каждого хоккеиста подходит свой тренер?

Я Семена знаю очень хорошо, он у меня играл в Усть-Каменогорске. Был еще совсем юным хоккеистов, но уже тогда подавал определенные задатки, и был в основном составе. А у нас была хорошая команда тогда, и мы играли с серьезными мужичками.

Он попал в команду, которая любит атаковать, а Семен – он игрок достаточно интересный, техничный, с хорошим зарядом на ворота. Ну и плюс смена команды дала свой стимул, и он раскрылся по-другому. В «Металлурге» у Андрея Разина он не получал такого доверия. А здесь занял место, полетел. Ножки у него хорошие, руки – тоже, голова светлая. Я думаю, он попал в свою команду. Не знаю насчет тренера, но в свою команду точно попал.

Зинэтула Билялетдинов отмечает, что это очень честный и трудолюбивый спортсмен. На прямых ногах не катается. Можете подтвердить, что честность – это его сильная сторона?

Семен действительно не филонит, не прячется ни за кого. Выходит, отрабатывает. У него может что-то получаться, что-то не получаться, но он не сетует ни на партнеров, ни на кого либо – он просто делает свое дело, и делает это с удовольствием. К обманщикам его точно нельзя было отнести и в той же «Магнитке». Но Разин предпочел другого игрока. Своего, как говорится. Я думаю, у Семена больше перспектив, чем у того, кого «Магнитка» приобрела (речь об Игоре Гераськине – прим. «ТИ Спорт»).

«Ак Барс» больше всех выиграл от этого трехстороннего обмена?

Не знаю, кто выиграл. Я очень рад за Семена. Очень рад, что он попал в команду, где ему комфортно. И где он приносит пользу команде, и команда к нему относится очень уважительно. Здесь вопрос другой: непонятно, с чем была связана эта трехходовка, и как это дело происходило. Я думаю, все там было замешано на других дрожжах, и не уверен, что от Кошелева ожидали такого результата, который он сейчас приносит.

Наверняка не ожидали. Все-таки его брали, потому что надо было на кого-то поменять Жафярова.

Я об этом и говорю. Те трения, которые возникли в команде вокруг Жафярова стали предпосылкой. Поэтому тройной обмен случился не потому что «Ак Барс» очень хотел Кошелева, а просто получилась такая ситуация. Из двух зол выбрали наименьшее, а оказалось не зло, а благо.