Плющев сравнил слова главного арбитра КХЛ Анисимова с юмористическим изданием «Мурзилка»

Фото: hclokomotiv.ru

Российский тренер Владимир Плющев прокомментировал высказывания главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова. Он заявлял, что судейство в КХЛ находится на очень высоком уровне и по многим аспектам опережает НХЛ и европейские лиги.

«С большим удовольствием прочитал интервью главного арбитра КХЛ, забавное чтиво. Жаль, что в наше время не выходят юмористические издания "Мурзилка" или "Крокодил". На фоне нашего главного арбитра все лучшие комики этих изданий отдыхают. Там много юморесок. Первая и главная – судейство в КХЛ, оказывается, чуть ли не на высшем уровне, на "четвёрку с плюсом", европейские лиги на нашем фоне отдыхают. А арбитраж несчастной НХЛ, как я понял, наши люди с тремя классами образования уже готовы взять на поруки (смеётся). Эти, извините за выражение, тезисы рассчитаны, видимо, на людей с памятью рыбки гуппи.

Совсем недавно завершился плей-офф КХЛ, в каждом раунде которого были судейские скандалы. Очень неровным был арбитраж и в регулярном чемпионате, причём профессиональные судьи в нём отодвигались на второй план, а подтягивались те, кто работает в стиле "чего изволите", то есть удобные для руководства люди. Все профессионалы это прекрасно помнят. Но много ли их осталось в нашем хоккее?» – передает слова Плющева Russia-Hockey.

Напомним, обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив». В решающей стадии сезона 2024/25 «железнодорожники» обыграли «Трактор» (4-1). Новый сезон лиги стартует 5 сентября с матча «железнодорожников» против челябинцев.