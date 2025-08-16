news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 16 августа 2025 10:44

Плющев считает, что «Салават Юлаев» не мог позволить себе Ливо

Читайте нас в
Телеграм
Плющев считает, что «Салават Юлаев» не мог позволить себе Ливо
Фото: hcsalavat.ru

Российский тренер Владимир Плющев высказался об уходе нападающего Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева».

«Игрок ушел и, насколько знаю, уже принял предложение от челябинского «Трактора». Я ранее уже высказывался по этой теме — думаю, обе стороны немного лукавили в этой истории. На мой взгляд, Ливо на сегодняшний день — слишком дорогой хоккеист для «Салавата». Нужно было прямо об этом сказать», – сказал Плющев LiveResult.

Напомним, «Салават Юлаев» расторг контракт с канадцем по инициативе клуба, поскольку игрок не прибыл вовремя в расположение команды.

В минувшем сезоне Ливо установил новый рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.

#салават юлаев #кхл #хоккей #спорт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Кто из татарстанцев сможет выйти на пенсию в 2026 году

Кто из татарстанцев сможет выйти на пенсию в 2026 году

15 августа 2025
Лавров приехал в отель в Анкоридже в свитере с надписью СССР

Лавров приехал в отель в Анкоридже в свитере с надписью СССР

15 августа 2025