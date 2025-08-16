Плющев считает, что «Салават Юлаев» не мог позволить себе Ливо
Российский тренер Владимир Плющев высказался об уходе нападающего Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева».
«Игрок ушел и, насколько знаю, уже принял предложение от челябинского «Трактора». Я ранее уже высказывался по этой теме — думаю, обе стороны немного лукавили в этой истории. На мой взгляд, Ливо на сегодняшний день — слишком дорогой хоккеист для «Салавата». Нужно было прямо об этом сказать», – сказал Плющев LiveResult.
Напомним, «Салават Юлаев» расторг контракт с канадцем по инициативе клуба, поскольку игрок не прибыл вовремя в расположение команды.
В минувшем сезоне Ливо установил новый рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.