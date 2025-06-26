Плющев считает, что «Салават Юлаев» может покинуть КХЛ вслед за «Витязем»

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Российский тренер Владимир Плющев высказался об уходе «Витязя» из КХЛ. По его словам, из-за схожих проблем лигу могут покинуть «Салават Юлаев» и «Амур».

«Первый урок – для лиги. Мы находимся в сонном состоянии, не работаем на опережение, всё время рубим хвосты. В той же Барвихе все трубили о победах КХЛ – чтобы уже через месяц получить такую пощёчину. Пора просыпаться! Как можно говорить о победах лиги, если на манеже всё те же – и мы уже в конце сентября знаем, какие 16 клубов в марте выйдут в плей-офф?

Понятно, что история "Витязя" – специфическая, много нюансов. Но должны начать волноваться и другие клубы, которые мало думают о будущем и делают ставку на легионеров. Тревожный звонок – для "Салавата Юлаева", который за счёт легионеров давал результат, но нынешним летом, судя по прессе, кардинально сократил свой бюджет.

Похожая ситуация – с "Амуром". Там тоже сделали ставку на иностранцев, вбухали в них максимальные деньги – но, в отличие от Уфы, они даже не дали результата. Пришёл новый губернатор – и легионеров погнали метлой, при этом клуб остался у разбитого корыта. С таким отношением к развитию нашего хоккея рискуем получить новые "витязи". Кандидатов – немало», – передает слова Плющева RussiaHockey.Ru.

Напомним, ранее КХЛ сообщила, что «Витязь» не примет участия в сезоне 2025/26.

В минувшем сезоне подмосковная команда финишировала на 10-м месте в таблице Западной конференции. Таким образом, «Витязь» не вышел в плей-офф во второй раз подряд. Последний раз клуб играл в Кубке Гагарина в 2023-м, тогда «Витязь» уступил «Локомотиву» (1-4) в первом раунде.