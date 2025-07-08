Плющев считает, что решение КХЛ не прерывать сезон на время ОИ - правильное

Фото: hclokomotiv.ru

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о решении КХЛ не прерывать сезон на время Олимпийских игр в Милане.

«Наверное, логически решение правильное. Мы там не участвуем, чего же тогда будем заполнять пустоты чем-то другим. Не исключаю, что у КХЛ из-за этого может быть отток аудитории. Все-таки Олимпиада при любых раскладах вызывает интерес, особенно плей-офф. Если будут трансляции, многие захотят посмотреть олимпийский турнир. И, тем не менее, решение верное. Что касается игроков, которых могут вызвать в сборные, наверняка будут легионеры, которых затребуют их федерации. Другой вопрос, насколько все будет сделано цивилизованно. Все зависит от соглашений с клубами», – передает слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, впервые сезон КХЛ не будет прерываться на Олимпийские игры, которые пройдут с 11 по 22 февраля.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив». В финале «железнодорожники» обыграли «Трактор» (4-1). Ярославцы взяли Кубок впервые в истории КХЛ.