Плющев считает, что Кузнецов испортил себе репутацию, уйдя в СКА вместо «Трактора»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о том, почему экс-нападающий СКА Евгений Кузнецов не может найти себе клуб.

«У Жени был очень неудачный сезон. Ситуация возникла негативная, в связи с чем у него возникли трудности с поиском нового клуба. Я думаю, что он сделал большую ошибку, когда не вернулся в родной "Трактор". Там ему было бы комфортнее, но что сделано, то сделано. Он сильно испортил себе реноме. Вероятно, не все потенциальные работодатели верят, что он сможет реанимировать себя в новом сезоне. Не поздно ли ему вернуться в "Трактор"? Думаю, если бы такая возможность у него была, это было бы уже давно сделано.

Что касается его отсутствия на "Матче года" между игрокам НХЛ и КХЛ, то там не было не только его, но и многих других. У команд были тренерские штабы, которые приняли решение. Не знаю, по какому принципу они выбирали состав, но в итоге многие хоккеисты остались за бортом. Так что в случае с Кузнецовым мне сложно что-то сказать помимо этого», – передает слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, Кузнецов выступал за СКА с лета 2024 года. За «армейцев с Невы» он отыграл 39 матчей, где забросил 12 шайб и отдал 25 передач.

За «Трактор» Евгений выступал с 2009 по 2014 год. После этого в карьере россиянина последовали команды из НХЛ – «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Со столичным клубом он взял Кубок Стэнли в 2018-м году.