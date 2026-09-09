Плющев: «Руководству «Трактора» надо было написать заявление при смене вектора»

Фото: hctraktor.org

Хоккейный эксперт Владимир Плющев в интервью «ТИ-Спорту» раскритиковал очередную смену вектора челябинским «Трактором». Он отметил, что в Челябинске всегда была сильная школа, а отказ от лидеров прошлого сезона нужно воспринимать как неудачу руководства и его стратегии развития клуба.

«Это профессиональная команда. Если говорить о том, что что-то где-то как-то чего-то – это всё должно быть гармонично. Гармонично должна быть укомплектована команда: и молодыми игроками, и средними игроками, и ветеранами, и опытными игроками, а если есть возможность – звездными. А говорить о том, что сейчас взяли курс на омоложение... А в прошлом году вы чего делали? А в позапрошлом вы чего делали? Это, вы знаете, для отговорки для голодных, как говорится.

Команда должна строиться совершенно гармоничным образом за счет опыта и харизматичности главного тренера. Если этого нет, то можно придумать всё что угодно. Я не знаю, на что они там взяли курс. Вопрос работы с молодежью – конечно, это перспектива и хорошо. Школа челябинского «Трактора» только вчера, что ли, возродилась? Только вчера у нас на Урале хоккей был, причем одной из ведущих школ в советском и российском хоккее челябинская была? Смысл говорить «мы взяли курс»? А что вы делали тогда, те же самые руководители, а что вы делали до этого-то несколько лет? Значит, не туда гребли? А раз не туда гребли, ну, значит, надо написать заявление и уйти, раз вы не туда гребли», – сказал Плющев.

Напомним, сегодня «Трактор» проведет гостевой матч с казанским «Ак Барсом». Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.