Плющев: «Радулов привык драться за кубки, ему нравится в «Ак Барсе» Билялетдинова»

Владимир Плющев: «Многие говорят, мол, не зрелищный хоккей. Но дело не в этом. Казанцам надо было выправлять ситуацию, что и сделано. И сейчас «Ак Барс» достаточно солидно играет»

Фото: fhr.ru

«Качество игры нынешнего «Ак Барса» с якобы старыми схемами Билялетдинова только выросло»

Сейчас все говорят, что «Ак Барс» за короткое время превратился из главного разочарования Востока КХЛ в фаворита на место в финале Кубка Гагарина. Согласны с такой трактовкой?

Я соглашусь с данным мнением. «Ак Барс» выправил свое турнирное положение за счет схемы и методики Зинэтулы Билялетдинова. Многие говорят, мол, не зрелищный хоккей. Но дело не в этом. Казанцам надо было выправлять ситуацию, что и сделано. И сейчас «Ак Барс» достаточно солидно играет. Лучше всех прочих претендентов, о которых говорили перед сезоном. Лихорадит «Автомобилист», «Магнитка» очень неровно выступает, и «Салават», и «Авангард». На фоне них «Ак Барс» выглядит стабильно. А стабильность – признак мастерства.

Вы упомянули клише про незрелищный хоккей, но ведь «Ак Барс» в последних матчах забрасывает много шайб?

У «Ак Барса» хороший ведь подбор игроков? Я бы сказал, на Востоке – один из сильнейших. В начале сезона от них ждали гораздо большего. Но не складывалось – сейчас сложилось. Вопрос в другом: Билялетдинов привнес спокойствие в команду, что отразилось и на площадке. Играют без всякой истерики. И хоккеисты делают свое дело – то, что они, в принципе, должны были показывать и раньше. Но на старте сезона их творчески лихорадило – то одних, то других. А сейчас все наладилось, поскольку есть рулевой, который определяет, что, кого и как. Ну и, наверное, спорить или качать свои права с Билялетдиновым бесполезно (смеется).

«Билялетдинов привнес спокойствие в команду, что отразилось и на площадке. Играют без всякой истерики» Фото: ak-bars.ru

Не первый год слышу мнения, что хоккей изменился, схема Билялетдинова устарела. Но практика прямо сейчас показывает обратное. Шайба квадратной так и не стала?

Хоккей действительно изменился. Но только потому, что некоторые молодые тренеры посчитали, что эта игра прямолинейная и не творческая. Хоккей стал другим. Но лучше ли? Качество игры нынешнего «Ак Барса» с якобы старыми схемами только выросло. Сомневаюсь, что «новый хоккей» лучше или сильнее.

«Шипачев не может понять, что надо перестраивать свою игру – работать на команду, а не красоваться с шайбой»

В атаке у «Ак Барса» большой крен на первое звено, если мы говорим об атаке и особенно о голах. Звено Шипачева не так заметно. Но история показывает, что Кубок Гагарина чаще выигрывали команды с двумя сильными тройками. Это проблема для казанской команды сегодня?

Билялетдинов получил состав, который не он набирал. Но он сумел исправить ситуацию в турнирной таблице. Шипачев? Есть претензии к некоторым игрокам, которых у нас в КХЛ считаю топовыми. Я соглашусь с этим. По именам топовые, но по качеству игры есть серьезные проблемы. Возникнут ли проблемы в плей-офф? Ну, наверное, это все-таки кубковые игры. Здесь на первый план выходят бойцовские качества.

«Шипачев не совсем справляется и не до конца осознает ситуацию. Видимо, считает себя одним из сильнейших плеймейкеров» Фото: ak-bars.ru

У Зинэтулы Хайдяровича есть определенный подход к игрокам. Он требует со всех одинаково, независимо от их контрактов и того, что пишут некоторые журналисты, восхваляя того же Шипачева до небес. Видимо, Шипачев не совсем справляется и не до конца осознает ситуацию. Видимо, считает себя одним из сильнейших плеймейкеров, или как там его называли некоторые журналисты? Может, он тоже себя переоценивает и не может понять, что надо перестраивать свою игру – работать на команду, а не красоваться с шайбой.

Билялов – Мифтахов. Это достаточный уровень вратарской бригады для команды, которая претендует на Кубок Гагарина?

Не очень хотелось бы комментировать вратарскую линию «Ак Барса». Насколько я помню, оба привлекались в сборные. Что там происходит? Я думаю, Сергей Абрамов разберется. Он опытный специалист, и хорошо, что его Билялетдинов вернул в тренерский штаб. При этом я считаю, что сегодня выдающихся вратарей нет под рукой ни у одного клуба в КХЛ. Билялов и Мифтахов начали сезон очень неуверенно. Но там работали другие люди, в том числе с вратарями. При Абрамове ситуация выправилась, и у него есть еще время для внесения корректив.

«Из тех людей, кто занимался комплектацией состава, в «Ак Барсе» остался только Валиуллин. Он молодец» Фото: ak-bars.ru

«Валиуллин молодец, он один из главных героев «Ак Барса», наверное, первой части сезона»

Известно, что Билялова можно назвать травматичным вратарем. Мифтахов проводит вообще первый полноценный сезон в КХЛ. Разве это оправданный риск для команды уровня и возможностей «Ак Барса»?

Соглашусь с вами. Наверное, менеджерам стоило это учитывать, и дублер у Тимура должен быть более опытным. Из тех людей, кто занимался комплектацией состава, в «Ак Барсе» остался только Валиуллин. Он молодец, наверное, у него и надо спросить про вратарскую бригаду. Я считаю, что он один из главных героев этого сезона в «Ак Барсе» (смеется).

Вы имеете в виду первую половину сезона?

(Смеется.) Наверное. Но может, и концовка сезона будет за ним? А если серьезно, то если будет проблема с основным вратарем, то «Ак Барсу» очень сложно будет.

«Я не согласен с тем, что Билялетдинов не умеет работать с молодыми. Он берет игрока и работает с ним по своей системе. А то, что сейчас Воронков играет лучше, так это общая тенденция в команде» Фото: ak-bars.ru

Есть популярное мнение, что Билялетдинов не умеет работать с молодыми, но мы видим, как прибавили Сафонов и Воронков. Это развенчивает миф?

Я думаю, сейчас что-либо говорить рановато. Все должен показать плей-офф. Билялетдинов сумел вселить психологическую уверенность в игроков «Ак Барса». Это касается почти всех игроков. Но Воронков и Сафонов, безусловно, оправдывают сейчас все авансы. Но тот же Воронков не такой уж и молодой игрок. Он и в сборной в первых звеньях поиграл. Если бы им было 17-18 лет, то я бы согласился. Когда у игроков возраст – самый сок, самый «кушай», то они должны отрабатывать. Почему они не играли так у Квартальнова и Знарка – это уже другой вопрос. Скорее, к этим тренерам, а не к Билялетдинову.

Но я не согласен с тем, что Билялетдинов не умеет работать с молодыми. Он работает с теми людьми, которые доказали свой потенциал и готовность работать в команде уровня «Ак Барса». А среди таких есть как опытные, так и молодые хоккеисты. Он берет игрока и работает с ним по своей системе. А то, что сейчас Воронков и Сафонов играют лучше, так это общая тенденция в команде. Они местные воспитанники, а Билялетдинов возродил дух «Ак Барса». «Гастролерам» этого, конечно, не понять.

«У Радулова сильно развито чувство лидерства. Он вообще не любит проигрывать. Есть же такие люди, которые даже в домино садятся только побеждать – начинают нервничать, психовать» Фото: ak-bars.ru

«Проблема в том, что у нас в России мало хоккеистов уровня и ментальности Радулова»

К слову, о гастролерах: Радулов ведь тоже до этого сезона был максимально далек от «Ак Барса». Он уже в котором клубе подряд играет на максимуме своих возможностей. Откуда это лидерство в каждой команде?

Во-первых, это его черта характера. У Радулова сильно развито чувство лидерства. Он вообще не любит проигрывать. Есть же такие люди, которые даже в домино садятся только побеждать – начинают нервничать, психовать. Он привык драться за победу, кубки, и ему понравилось побеждать с Билялетдиновым. Проблема в том, что у нас в России мало хоккеистов уровня и ментальности Радулова. А люди всегда любили ходить смотреть на классных игроков – на Фирсова, Харламова, Фетисова, Ларионова и так далее. Если говорить о «Ак Барсе» моих времен, то таким хоккеистом был Леша Чупин. Ранее тот же Рафа Якубов был олицетворением клуба, еще раньше Геннадий Маслов. Долго можно перечислять.

Вы сказали, что на Востоке все выглядят нестабильно. Но все-таки кто может бросить вызов «Ак Барсу» в борьбе за место в финале Кубка Гагарина?

Мне кажется, что в финале Востока сыграют «Ак Барс» и «Магнитка». Хотя «Металлург» тоже далек от стабильности. Имея такой состав, могли бы выступать ярче.

«У «Ак Барса» с питерцами были проблемы, когда у СКА такой состав был, что извините меня – мама не горюй, как говорят» Фото: ak-bars.ru

«Запад? Ну что я могу сказать? Ротенберг же просмотрел 800 матчей, я бы поставил на ЦСКА»

СКА уверенно лидирует на Западе. Но хватит ли опыта Ротенбергу в плей-офф?

Ну что я могу сказать? Ротенберг же просмотрел 800 матчей. Сейчас, наверное, приобрел еще опыт. Но то, что ему будет непросто в плей-офф, это однозначно. Думаю, к нынешней игре СКА уже многие в лиге привыкли. Я бы на Западе поставил на ЦСКА.

«Ак Барс» никогда не проигрывал ЦСКА серию в плей-офф, а со СКА были проблемы. Это имеет значение для Казани или просто совпадение?

У «Ак Барса» с питерцами были проблемы, когда у СКА такой состав был, что извините меня – мама не горюй, как говорят. А проблемы ЦСКА с «Ак Барсом»? Наверное, Федоров должен это знать и учитывать. И я считаю, что здесь как раз не надо обращать внимания на историю матчей. Ведь данный сезон уникален – КХЛ добивалась уравниловки и добилась. Только вот не середняки подтянулись к лидерам, а наоборот. Уровень мастерства на льду оставляет желать лучшего. Всех в лиге лихорадит, поэтому я бы не стал уделять внимание истории встреч «Ак Барса» и ЦСКА в плей-офф.