Плющев предсказал «Ак Барсу» внутренние проблемы в новом сезоне КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил трансферную кампанию «Ак Барса» и рассказал о проблемах, с которыми столкнется в Казани новый наставник клуба Олег Знарок.

По словам Плющева, новому наставнику «Ак Барса» предстоит привить команде интеллектуальный хоккей и создать коллектив из большого количества хоккейных звезд.

Напомним, что в летнее межсезонье состав «Ак Барса» уже пополнили Станислав Галиев, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Дамир Хафизуллин, Василий Токранов и Кирилл Семенов. Предположительно завтра «Ак Барс» официально объявит о подписании контракта с Александром Радуловым.

«Что для Знарка в «Ак Барсе» главное? Раздевалка. Есть звёздные новички — Шипачёв, Радулов, Войнов, есть именитые ветераны — Зарипов, Лукоянов, Бурмистров, есть легионеры. В такой ситуации неизбежно столкновение «эго», претендующих на игровое время в большинстве, равных составах, меньшинстве.

«Ак Барс» ждёт сезон тонкой работы — и тонкой настройки. Клавиш в Казани много — пианино одно. И оно способно сыграть красивое хоккейное произведение. Если говорить о прогнозе, то, подозреваю, у Казани будут большие проблемы — и не внешние, а внутренние. Именно от их решения зависит итоговый результат», - приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.

Также эксперт сравнил Олега Знарка с бывшим наставником «Ак Барса» Дмитрием Квартальновым и призвал нового главного тренера казанского клуба не повторять ошибки своего предшественника.

«Ак Барс» — это не только большой, но и специфический клуб, мне как бывшему тренеру «барсов» это хорошо известно. В Казани сложилась определённая хоккейная структура, которая базируется на ещё советской игровой системе, «бей - беги» в ней не приветствуется.

Знарок в своей стилистике — антипод Квартальнова? Я бы не сказал. Но люди меняются, и, я думаю, Олег понимает, что если он не сможет поставить этому составу глубокий и интеллектуальный хоккей, а станет Квартальновым-два, то результат будет ещё хуже. Квартальнов постоянно искал общий язык с Зариповым и так его и не нашёл», - сказал Плющев.

Также он отметил, что «Ак Барс» лучше всех провел летнюю селекцию, если судить по именам новичков клуба.

«Шипачёв, Радулов, Войнов — по меркам КХЛ это очень серьёзное усиление. Особенно на фоне вечного соперника Казани по «зелёному дерби» — «Салавата», который за это лето потерял чуть ли не половину своего огневого потенциала.

Считаю, у нового тренера Казани Олега Знарка есть все возможности для строительства большой команды. Состоится ли оно? Это один из главных вопросов сезона. У Знарка, скажем так, не всё получилось в «Спартаке», теперь есть возможность вернуться на лидирующие позиции», — считает Плющев.