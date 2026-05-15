Плющев: «Поступок Яшкина некорректный. Но и прыгать вдесятером тоже. Жены на трибунах за головы держались»

Бывший главный тренер сборных России Владимир Плющев оценил высокий накал в финальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом». Он отметил поступок Дмитрия Яшкина, бросившего после свистка судьи, после чего на льду началась большая потасовка. А также поведение форварда «Ак Барса» Артема Галимова.

— Бросок после свистка от Яшкина или падения Артёма Галимова после не самых сильных ударов. Перебор или часть хоккея?

— Я могу так сказать по поводу броска после свистка Яшкина: там даже комментаторы сказали, что стоял такой гул, что Яшкин мог не слышать свистка. Хотя в принципе это некорректно.

Вопрос в другом: когда на одного нападает десять человек — это тоже некорректно. Поэтому в этом плане как таковых потасовок один на один особенно никто не дрался. А кто пытался драться, того оттаскивали, он как петушок там прыгал, скакал, а толку не было никакого от него, кроме показухи. И жёны сидели, за головы держались на трибунах. Поэтому здесь вопрос другой. Я совершенно не оправдываю Яшкина в этом моменте, вопрос в другом: если он умышленно это делал, то, конечно, это немножко подленько. Если он просто не слышал свистка, как комментаторы отмечали, — это другой вопрос. Но тем не менее, по сторонам надо смотреть, и если игроки останавливаются, то надо хотя бы понять: был свисток или не был свисток, что произошло.

Что касается Галимова, это перебор, я считаю. Но здесь виноваты судейский комитет, СДК, кто там у нас? Если человек на протяжении нескольких матчей всё это делает, то по крайней мере надо было принять гораздо раньше меры и жёстко наказать. Не наказывают штрафными минутами — накажите деньгами, чтобы человек понял, что такие вещи делать нельзя. А когда всё это спускается с рук, вроде как это незаметно никому, хотя все это видят, – сказал Плющев «ТИ-Спорту».

