Плющев: «После развода с ИИХФ контракты в КХЛ стали пластилиновыми»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал процесс работы в КХЛ анархией из-за ситуации с расторжением контракта между словацким нападающим Адамом Ружечкой и московским «Спартаком».

«Уже много раз говорил, что после развода с ИИХФ контракты в КХЛ стали пластилиновыми, отсюда вся анархия. Ружичку, например, жёстко «казнили», хотя другой словак-олимпиец – защитник Гернат (Мартин – прим.ред.) – продолжает спокойно играть и, подозреваю, со своим «Локомотивом» оперативно отправит красно-белых на каникулы. Вообще ситуация странная. Месяц назад мы восхищались, что наших словаков приглашают в сборную и на Олимпиаду. А теперь этот плюс для КХЛ превращён в минус», – сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

Также Плющев считает, что в решение данного вопроса должен был вмешаться спортивный арбитражный суд (CAS), а не чиновники. Так как никаких официальных дисциплинарных заседаний на эту тему проведено не было.

10 марта в знак протеста Адам Ружичка отказался выходить на матч с «Ак Барсом» в Казани из-за того, что в клубе решили не начислять зарплату игроку за дни, когда форвард находился в расположении сборной Словакии во время Олимпийских игр-2026 в Италии.

В ответ руководство клуба пошло на кардинальные меры и перед встречей дерби с ЦСКА объявило о расторжении контракта с 26-летним нападающим «в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока».

В сезоне-2025/26 регулярного чемпионата КХЛ Адам Ружичка заработал 40 (16+24) очков в 51 матче.