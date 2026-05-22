news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 22 мая 2026 14:23

Плющев ответил, кто может возглавить «Локомотив» в следующем сезоне

Читайте нас в
Телеграм
Плющев ответил, кто может возглавить «Локомотив» в следующем сезоне
Фото: hclokomotiv.ru

Экс-главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Плющев заявил, что после ухода Боба Хартли новый тренерский штаб «Локомотива» и сама команда подвергнуться серьезному испытанию.

«После таких сезонов нужна настолько харизматичная личность в тренерском штабе, чтобы команда не потеряла уровень психологической зарядки. Из кого они будут выбирать? Я не знаю. Скорее всего, будут искать иностранца», –сказал Плющев в разговоре с «Чемпионатом».

Накануне «Локомотив» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии «Ак Барс» со счетом 4-2 в серии. После этого наставник ярославского клуба, 65-летний канадский специалист сразу же объявил о завершении профессиональной карьеры.

#ХК Ак барс #хк локомотив #плей-офф КХЛ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане с помощью ИИ выявляют порядка 600 патологий сердца в день

22 мая 2026

The Times: талибы отменили минимальный возраст вступления девушек в брак

21 мая 2026
Новости партнеров