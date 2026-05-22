Плющев ответил, кто может возглавить «Локомотив» в следующем сезоне

Экс-главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Плющев заявил, что после ухода Боба Хартли новый тренерский штаб «Локомотива» и сама команда подвергнуться серьезному испытанию.

«После таких сезонов нужна настолько харизматичная личность в тренерском штабе, чтобы команда не потеряла уровень психологической зарядки. Из кого они будут выбирать? Я не знаю. Скорее всего, будут искать иностранца», –сказал Плющев в разговоре с «Чемпионатом».

Накануне «Локомотив» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии «Ак Барс» со счетом 4-2 в серии. После этого наставник ярославского клуба, 65-летний канадский специалист сразу же объявил о завершении профессиональной карьеры.