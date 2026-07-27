Плющев: «Огорчает, что наши звезды хоккея стесняются говорить об СВО»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о благотворительном «Матче года – 2026», который прошел в Санкт-Петербурге с участием звезд КХЛ и НХЛ. Специалист высоко оценил сам турнир и сбор средств, но раскритиковал хоккеистов за молчание по поводу специальной военной операции на Украине.

«Наверное, надо отметить звездный матч в Санкт-Петербурге с участием наших лучших игроков КХЛ и НХЛ. Арена под 25 тысяч зрителей, красивый летний хоккей, телетрансляция по Первому каналу – всё это только плюсы. Очень хорошо, что ребята собрали хорошую сумму на благотворительность. Россия участвует в специальной военной операции, "передку" нужна помощь, поэтому сейчас каждый дополнительный рубль – на пользу всей стране. Молодцы!» – сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.

При этом, говоря о минусах, бывший наставник сборной России выразил разочарование поведением игроков.

«Меня огорчает, что наши звезды, скажем так, стесняются говорить о главном – о спецоперации. Подозреваю, кто-то опасается попасть за океаном под критику или даже под санкции, другие, может быть, еще недостаточно созрели. Я вам скажу, что тут стеснения у хоккеистов быть не должно», – заявил он.

Плющев призвал хоккеистов быть смелее в выражении своей позиции.

«Летом вы все в России, надеюсь, свою дальнейшую жизнь тоже связываете с нашей страной. Так откуда желание умолчать о том, что для нашей страны сегодня самое главное – и жизненно важное?» – заключил специалист. Он также отметил, что каждый дополнительный рубль, собранный на благотворительных матчах, идет на пользу всей стране, подразумевая поддержку военнослужащих.

Напомним, что «Матч года – 2026» прошел в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 26 июля. В нем приняли участие такие звезды, как Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Никита Кучеров и Андрей Василевский. Организаторы сообщили, что все вырученные средства от мероприятия будут направлены на благотворительные цели.