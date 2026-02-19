Плющев о сборной России: «Мы сейчас не сможем противостоять Канаде»

Фото: fhr.ru

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что система подготовки отечественных команд не соответствует уровню Северной Америки и у россиян могут возникнуть большие сложности после возвращения на мировую арену.

«Вот мы можем назвать двух центральных нападающих, соответствующих уровню канадской сборной? Центры — это определяющие ребята, а я уже не говорю про защитников, которые у Канады просто красавцы. Так, как катаются защитники у Канады, мог позволить себе только один игрок – Сергей Фёдоров.

Мы, грубо говоря, уговариваем себя на протяжении долгого времени, что всех порвём и шапками забросаем. Непонятно, правда, на чём это основано – проигрывали 11 чемпионатов мира подряд. Объективно подходя к этому делу, мы сейчас не сможем противостоять Канаде. Если нас через год-два допустят, думаю, у нас будут очень большие сложности, не только против североамериканцев», – приводит слова Плющева «Советский спорт».

Сборная России отстранена от международных командных соревнований с 2022 года.

Турнир по хоккею на зимних Олимпийских играх-2026 проходят в Италии с 11 по 22 февраля без участия россиян.