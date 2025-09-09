Плющев о «Шанхайских драконах»: «Попортят нервы крупным командам»

Фото: официальный сайт ФХР / fhr.ru

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о перспективах «Шанхайских драконов» в стартовавшем сезоне КХЛ.

«"Шанхай" будет не той командой, как называлась раньше "Куньлунь". Это уже немного другая команда, собрали достаточно плотненьких ребят, хороших, с амбициями. Собрали буквально перед стартом регулярного чемпионата. Я их видел на предсезонных турнирах, и перед стартом КХЛ я заявил, что это будет не простая команда для соперников и попортит нервы крупным командам», — сказал Плющев LiveResult.

Напомним, ранее команда «Шанхайские драконы» (бывшая "Куньлунь Ред Стар") сделала ребрендинг вплоть до изменения названия и представила обновленную форму в новом сезоне.

В настоящий момент китайская команда базируются в Санкт-Петербурге, а домашней ареной, принимающей матчи КХЛ, является «СКА Арена». В будущем команда планирует вернуться в Китай, возможно даже в следующем году.

В первых двух стартовых матчах сезона-2025/26 «Шанхайские драконы» обыграли ближайших соседей, питерское СКА (7:4), и уступили владивостокскому «Адмиралу» по буллитам (3:4).