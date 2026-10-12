Плющев о Разине: «Он до сих пор не понял, за что его убрали»

Фото: fhr.ru

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал отстранение Андрея Разина с должности главного тренера «Металлурга».

По его мнению, решение руководства клуба было закономерным, а поведение специалиста вредило имиджу команды.

«Судя по тому, что Разин с довольным видом выкладывает фотографии, он до сих пор не понял, за что его убрали. Большая ошибка!» – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Плющев подчеркнул особый статус «Металлурга»: клуб, по его словам, является достоянием Магнитогорска и региона, сохраняет лучшие черты советского хоккея и уделяет большое внимание молодёжи и школе. В первый сезон Разин работал хорошо, используя плюсы клубной вертикали и традиций. Однако затем последовали два провала в плей-офф, которые вылились в «тренерский балаган».

«Вместо результата пришла любовь к себе любимому, которая выражалась в косноязычных выступлениях на пресс-конференциях, в дешёвых разборках с игроками. В итоге терпение руководства «Металлурга», которое дорожит здоровым имиджем клуба, комбината и региона, лопнуло. Тут нужно удивляться только одному: странно, что Магнитогорск так долго закрывал глаза на это шапито», – добавил Плющев.