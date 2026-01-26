Плющев о работе Ларионова в СКА: «Слов много, а дел мало»

Фото: ska.ru

Экс главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев объяснил причины неудач питерского СКА в чемпионате КХЛ, а тажке оценил работу главного тренера Игоря Ларионова.

– Еще перед стартом чемпионата вы опасались за сезон СКА. Оказались правы?

– Не совсем. Не ожидал, что сезон Санкт-Петербурга пойдет по нисходящей. У клуба очень мощные кадровые и финансовые возможности, плюс есть хорошая подпитка из команд ВХЛ и МХЛ. Прогнозировал, что СКА тяжело стартует, но постепенно выйдет на курс середняка. В реальности оказалось хуже – спад продолжается и даже набирает ход.

– Причина – тренерская?

– В первую очередь. У тренера может быть много громких слов, в принципе, это не противоречит нашим традициям. Но эти слова нужно подтверждать ежедневной работой – тренировочным процессом, выстраиванием внутреннего климата, философии, стратегии и так далее. А когда слов много, а дел мало, да они еще и противоречат словам, кризис неизбежен. Мы его и видим, – приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.

Игорь Ларионов возглавил СКА летом 2025 года. В текущем чемпионате КХЛ питерский клуб идет на 8-м месте с 53 очками после 47 матчей на «Востоке» и замыкает зону попадания в плей-офф.