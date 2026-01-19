Плющев о работе канадских специалистов в КХЛ: Ниже опускаться некуда

Фото: hc-dragons.com

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался относительно назначения на пост главного тренера «Шанхайских Драконов» канадского специалиста Митча Лава, известного по работе в тренерском штабе «Вашингтона», откуда его выгнали по обвинению в домашнем насилии.

«Галлана вдруг меняют на другого североамериканского персонажа – Лава. Известен разве что на бытовых фронтах, на которых, как я понимаю, погорел – и получил дисквалификацию от "Вашингтона". После того как "Трактор" после бегства Гру возглавил 31-летний канадский мальчик (Рафаэль Рише), мы в тренерском вопросе уже готовы ко всему, ниже опускаться некуда. Но выбор в пользу главного тренера с нулевым опытом работы в большом хоккее и ненулевым опытом, скажем так, криминально-бытовом – это уже перебор», – сказал Плющев Russia-Hockey.

Также Плющев отметил, что в КХЛ половина игроков-легионеров с сомнительной репутацией и полукриминальным прошлым.

«Теперь своеобразный ЛТП – лечебно-трудовой профилакторий – устраиваем и для тренеров. Я уже устал говорить о том, что у КХЛ, если ей дорог её имидж, должна быть хоть какая-то кадровая политика», – добавил Плющев.

После отставки Жеррара Галлана, покинувшего клуб по состоянию здоровья, руководство «Шанхайских Драконов» назначило на пост главного тренера 41-летнего Митча Лава до конца сезона-2026/27. Последний не имеет самостоятельный опыт управления командой и ранее лишь работал ассистентом главного тренера в командах АХЛ (2011 – 2022 гг.), в НХЛ в «Вашингтон Кэпиталз» (2023 – 2025 гг.), а также в юниорской и молодежной сборных Канады.