Плющев — о переходе Яшкина: «Тренерам с ним непросто»

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«У Яшкина есть собственное мнение по поводу ситуаций на льду, игры в целом и организации. Поэтому тренерам с ним непросто», — заявил «Матч ТВ» бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев, комментируя переход нападающего Дмитрия Яшкина в «Шанхайские Драконы».

При этом эксперт отметил, что форвард способен стать лидером команды и принести ей большую пользу. Плющев не сомневается, что Яшкин подошел бы любому топ-клубу КХЛ, но признает: не все наставники умеют находить общий язык с игроками такого склада.

Однако в «Драконах», по мнению Плющева, ситуация иная — решающим фактором станет присутствие в клубе Ильи Ковальчука.

«Авторитет Ковальчука будет положительно влиять на него. В этой ситуации Дмитрий сможет показать себя с лучшей стороны», — добавил специалист.

«Шанхайские Драконы» объявили о подписании однолетнего контракта с чешским форвардом. В прошлом сезоне клуб занял девятое место на Западе и в плей-офф не вышел.

За время выступлений в КХЛ Яшкин играл за московское «Динамо», СКА и «Ак Барс», а в НХЛ защищал цвета «Сент-Луиса», «Вашингтона» и «Аризоны».