Плющев о переходе Радулова в «Ак Барс»: «Давно они Кубок Гагарина в руках не держали»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал переход Александра Радулова в «Ак Барс». Контракт с нападающим рассчитан на два года.

«Радулов — опытный хоккеист, прошедший школу НХЛ, КХЛ. Он чемпион мира. Сумеет ли он завоевать Кубок Гагарина? Радулов – неординарный игрок, но команда есть команда. Если Знарок найдёт Александру применение, тогда он ярко заиграет. В любом случае это игрок, который привлекает к себе внимание.

Не удивлён приглашением Радулова. «Ак Барс» формирует команду под Кубок Гагарина. Давно они его в руках не держали. На этот сезон у них очень серьёзные задачи», - цитирует Плющева «Чемпионат».

Напомним, что Александр Радулов вернулся в КХЛ после шести лет в Америке. В прошлом сезоне НХЛ он выступал за «Даллас», где сыграл 74 матча и набрал 22 очка (18+4).