Плющев — о Гусеве и Тамбиеве: «Поучительная история непрофессионализма»

Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

Как сообщает Russia-Hockey, бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о затянувшихся переговорах Никиты Гусева с московским «Динамо».

У 31-летнего нападающего 31 мая истек контракт, и с тех пор он, будучи неограниченно свободным агентом, не подписывает новое соглашение.

«Наверное, всем уже понятно, что хоккеист не спешит подписывать контракт с "Динамо", поскольку не намерен проходить полноценную подготовку с командой и уверен в том, что наберет форму самостоятельно».

Плющев отметил, что раньше клуб и тренеры закрывали на это глаза, но этим летом новый наставник Алексей Тамбиев через прессу пригрозил Гусеву «специальной предсезонкой». В итоге переговоры впервые зашли во вторую половину августа.

Эксперт назвал ситуацию «чрезвычайно поучительной» и указал на две проблемы.

«Своим непрофессионализмом. Во-первых, речь об игроке, который изначально отделяет себя от команды, ставит себя выше всех — и хочет он того или нет — закладывает ловушку под весь сезон. Что мы и видели в "Динамо" в последние годы, когда результаты и Гусева, и команды шли по нисходящей».

Второй момент касается Тамбиева. Плющев считает, что тренер с авторитетом должен был провести личную беседу, убедить хоккеиста, настоять на своем.

Вместо этого публичные заявления через СМИ стали провальной тактикой.

«Ну и во-вторых, эта история — приговор Тамбиеву. Тренер, который имеет авторитет, изначально поговорил бы с Гусевым один на один. <...> А тут мы увидели самый неэффективный вариант общения в профессиональном хоккее — через прессу. И это даже хуже, чем испорченный телефон. Как итог — стороны друг друга не услышали, провал», — цитирует Плющева Russia-Hockey.