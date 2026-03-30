Плющев назвал плей-офф КХЛ «мусорным» и заявил, что лига держится на Радулове и Шипачеве

Экс-наставник сборной России по хоккею Владимир Плющев высказал о текущем розыгрыше Кубка Гагарина, заявив, что современная лига КХЛ весьма примитивная и держится на таких игроках, как Александр Радулов и Вадим Шипачев.

«Задача-минимум в каждом матче — отработать в обороне, зашвырнуть шайбу поглубже по борту, потом набросить ее на пятачок и там закопать. Чтобы решить задачу-максимум – забить мусорный гол. Вот только в мечтах о мусорном голе наш хоккей тоже становится мусорным.

Так все на поверхности. За весь нынешний плей-офф пока не видел ни одной классической обводки форварда один в один, этот фирменный для отечественной школы прием словно бы исчез из арсенала наших нападающих. Лига держится на сорокалетних Радулове и Шипачеве, плюс легионерах», – приводит слова Плющева портал Russia-Hockey.

Также, по мнению Владимира Плющева, все коллективы лиги играют одинаково и примитивно, а наставники команд пропагандируют закрытый хоккей, в котором при малейшем преимуществе в счете команды не продолжают атаковать, а откатываются в оборону.