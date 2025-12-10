Плющев: Наиболее стабильная команда в КХЛ - это «Металлург»

Фото: ak-bars.ru

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил выступления магнитогорского «Металлурга» в текущем сезоне, назвав их самой стабильной командой КХЛ.

«Можно провести пару хороших игр на эмоциях, но чудес не бывает, команда не может преобразиться за короткий срок. На сегодняшний день наиболее стабильная команда в лиге – это магнитогорский «Металлург». Мастерство – это стабильность, они лучшая команда на данный момент. Остальные шарахаются: то взлет, то падение», – приводит слова Плющева «Советский спорт».

После 34 матчей «Металлург» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу в Восточной конференции и в КХЛ. Ближайший матч подопечные Андрея Разина проведут 17 декабря в гостях с «Сочи».