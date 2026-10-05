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На главную ТИ-Спорт 5 октября 2026 15:20

Плющев: «Металлург» фактически превращают в команду пивной лиги

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Плющев: «Металлург» фактически превращают в команду пивной лиги
Фото: fhr.ru

Заслуженный тренер России Владимир Плющев выступил с критикой в адрес главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

Поводом стали высказывания специалиста на пресс-конференциях в адрес журналистов и игроков магнитогорской команды.

«Великолепная по составу команда, отличный баланс российских мастеров и легионеров, молодежь, причем своя, а не приглашенная или покупная. В такой команде и при такой вертикали есть все возможности для глубокой тренерской работы, для того, чтобы на ней сконцентрироваться. Но нет — мы видим постоянную ругань на пресс-конференциях в адрес своих игроков, журналистов, коллег. «Металлург» фактически превращают в команду пивной лиги! Каким-либо здравым смыслом объяснить такое поведение Андрея Разина не могу. Постоянно задевая опытных игроков, можно решить какие-то тренерские задачи и выстроить дисциплину разве что на коротком отрезке сезона. Вдолгую это однозначно игра с огнем», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

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