Плющев: «КХЛ идет к 22 «Шанхаям» и 22 Буше с полной потерей российской тренерской школы»

Фото: hawk.ru

Бывший главный тренер сборных России и судья в российских чемпионатах Владимир Плющев резко раскритиковал наставника омского «Авангарда» Ги Буше. Он заявил, что канадец «проедает будущее» сибирской команды.

«Тренеру «Авангарда» Буше уже сегодня надо отдать как минимум один приз – за честность. Он сразу сказал, что приехал в Россию не развивать и работать на будущее её хоккея, а выжимать сиюминутный результат и зарабатывать», – цитирует Плющева Russia-Hockey.

Плющев раскритиковал кадровую политику Буше, заявив, что тот «притащил чуть ли не всех своих франкоканадских друзей и знакомых», и назвал эту ситуацию анархией, ведущей к полной потере российской тренерской школы.

«Это в НХЛ или Европе попробуй возьми с собой легионеров-помощников. У нас в КХЛ – полная анархия, клуб и лига даже не стесняются, все рабочие места — нараспашку. Так КХЛ идет не только к 22 «Шанхаям», но и к 22 Буше – с полной потерей российской тренерской школы», – заявил Плющев изданию.

Особое возмущение у экс-наставника вызвала работа с игроками: «Посмотрите, как Буше затормозил карьеру талантливого юниора Гуляева». Также Плющев отметил нерациональное использование форварда Никиты Костина, которому, по его мнению, дают лишь по пять-семь минут игрового времени.

«Не собираюсь критиковать Буше. Он честно играет по тем правилам, на которые согласились в Омске и в лиге в целом, – заключил Плющев. – Мы сами позволяем разрушать национальный хоккей».