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На главную ТИ-Спорт 29 июля 2026 09:01

Плющев: Кузнецов сломал карьеру, позарившись на посулы СКА

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Плющев: Кузнецов сломал карьеру, позарившись на посулы СКА
Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

Бывший наставник сборной России Владимир Плющев жестко высказался о карьерном решении Евгения Кузнецова. По мнению эксперта, форвард допустил фатальную ошибку, когда в 2024 году выбрал СКА вместо возвращения в родной «Трактор».

Сейчас 34-летний хоккеист, воспитанник челябинского хоккея, пребывает в статусе неограниченно свободного агента и не может найти новый клуб. Плющев считает, что это прямая расплата за неверный выбор.

— Если бы Женя после НХЛ поехал домой, в «Трактор», он бы до сих пор играл спокойно, — заявил Плющев. — Но он поверил обещаниям из СКА, а там, как известно, от любви до ненависти — один шаг. Теперь он расплачивается за эту ошибку проблемами с трудоустройством.

При этом эксперт надеется, что Кузнецов все же найдет команду, ведь он остается значимым игроком, способным повести коллектив за собой. Однако называть сложившуюся ситуацию «потерей для всей КХЛ» Плющев считает преувеличением.

#кхл #хоккей
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