Плющев: «ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Ак Барс» не имеют права работать на перспективу»

Владимир Плющев: «Для Казани быть не на первых ролях не совсем соответствует их внутреннему реноме»

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Владимир Плющев: «Не могу сказать, что «Ак Барс» меня чем-то восхищает»

«Ак Барс» идет третьим на Востоке. Что в целом можно сказать о команде Анвара Гатиятулина в этом сезоне?

Команда достаточно уверенно себя чувствует в зоне плей-офф. Иногда выдает очень хорошие игры, порой посредственные. Не могу сказать, что «Ак Барс» меня чем-то восхищает. Хотя для Казани быть не на первых ролях не совсем соответствует их внутреннему реноме. А так команда показывает тот хоккей, который требует тренер.

Мы привыкли, что Гатиятулин ставил в «Тракторе» более оборонительный хоккей. Вы согласны с тем, что специалист в «Ак Барсе» работает иначе?

Каждый тренер строит свою команду на основании тех игроков, которые у него есть в наличии. У «Ак Барса» достаточно хороший состав. В нападении в том числе. Поэтому сидеть в обороне, наверное, вообще нет смысла.

«Каждый тренер строит свою команду на основании тех игроков, которые у него есть в наличии» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Много беспокойств было в Казани, связанных с травмой канадца Ника Петана. Но на его место перевели Кирилла Семенова, и тройка как минимум не стала слабее, а возможно, даже сильнее. Как вы считаете, стоит ли возвращать легионера в первое звено, как выздоровеет?

Вы знаете, возвращать игрока в первое, второе, третье звено — это же не автоматический процесс. Все зависит от того, насколько он восстановится. Поэтому тренер будет решать, в каком звене его использовать. То, что Семенов в состоянии играть на высоком уровне, — этого никто не отрицает. А уж как его будут использовать, я комментировать не хочу.

Семенов всегда играл в «Авангарде» в третьем звене. В «Ак Барсе» тоже был универсалом больше оборонительного плана. А сейчас он раскрывается как центрфорвард первой тройки. Насколько это типичная история?

Если тренер видит в нем потенциал игрока, который может играть в первом звене, значит, он ему доверяет. Если тренер этого не видит, значит, он будет использоваться на другом месте. Что касается подобных преображений, то есть яркий пример. В свое время Владимира Тарасенко я пригласил в сборную юниоров. Начинал турнир он у меня в четвертой тройке, а завершил в первом звене. Это хоккей. Игроки сами определяют и доказывают, что они могут или нет.

Альберт Яруллин сейчас худший в «Ак Барсе» по системе «плюс/минус» Фото: © «Татар-информ»

«Яруллин балласт? Мы не знаем, почему в «Тракторе» с ним расстались»

«Трактор» лидирует на Востоке КХЛ. Сенсация ли это? И за счет чего у Челябинска такой результат?

Я не считаю, что это сенсация. Да, мало кто мог предположить, что иностранный тренер Гру Бенуа так легко впишется в реалии КХЛ. Но надо отдать ему должное. Он помог «Трактору» освободиться от балласта. Лишние игроки, видимо, мутили воду в прошлых сезонах и считали, что они основные люди, которые определяют игру команды.

Новый тренер пришел и просто определил, что ему нужно, а что нет. Отсек балласт и дал возможность реализовываться игрокам, у которых есть потенциал. Поэтому «Трактор» играет легко и весело. К челябинцам надо пристально присмотреться. Они замахнулись не просто на участие в плей-офф, а могут побороться за самые высокие места.

Вы сказали про челябинский балласт. К нему можно причислить Альберта Яруллина, который сейчас худший в «Ак Барсе» по системе «плюс/минус»?

Я не хочу переходить на персоналии. К тому же мы не знаем, почему в «Тракторе» расстались с Яруллиным.

«Магнитогорск выходил на любую игру с мыслью: «Мы забьем, сколько захотим, нам забьют, сколько смогут». Однако класс команд в КХЛ подравнялся. И такая тактика не работает» Фото: © metallurg.ru

«Тренерский штаб «Магнитки» заранее надел корону победителей»

«Металлург» – действующий чемпион. Тренер тот же, костяк игроков сохранен. Почему уральцы лишь шестые на Востоке, что случилось с командой?

Еще во время предсезонки во время контрольных матчей я видел, что Магнитогорск выходил на любую игру с мыслью: «Мы забьем, сколько захотим, нам забьют, сколько смогут». Однако класс команд в КХЛ подравнялся. И такая тактика не работает.

Причем не середняки подтянулись к лидерам, а лидеры к середнякам. Это не только моя точка зрения, так многие специалисты считают. Средний уровень мастерства КХЛ проседает, не прогрессирует. А тренерский штаб «Магнитки» заранее надел корону победителей. И все проблемы идут именно от этого. Теперь все зависит от того, сможет ли тренер Разин перебороть в себе чемпионское эго.

«Доверить пост главного тренера специалисту, который работал только с вратарями, – это надо было быть достаточно героическим человеком» Фото: © hawk.ru

«Если стадо баранов возглавляет лев, то он всегда победит стадо львов, которых ведет баран»

Еще хуже обстоят дела у омского «Авангарда». Они вне зоны плей-офф. И это при одном из сильнейших составов в лиге. В чем причина провала?

В свое время, когда сборная СССР проиграла чемпионат мира, мне доводилось слышать: если стадо баранов возглавляет лев, то он всегда победит стадо львов, которых ведет баран. Мастерство у игроков «Авангарда» есть, но они должны быть организованы, сплочены, направлены на определенный результат. А доверить пост главного тренера специалисту, который работал только с вратарями, – это надо было быть достаточно героическим человеком. Совершенно явно, что психология тренера по вратарям отличается от психологии главного тренера. Это не значит, что он хороший специалист в плане организации игры. Вся эта чехарда, связанная со Звягиным, Курьяновым, наверное, дергает хоккеистов.

Естественно, если сейчас начинать жесткие перестановки, то придется отчитываться перед вышестоящим начальством: а куда раньше смотрели? Поэтому в Омске и не торопятся. Люди держатся за свои должности. Понятно, что «Авангард», скорее всего, решит вопросы с попаданием в восьмерку лучших на Востоке. Но это не те места, к которым стремятся в Омске.

«Сейчас в ЦСКА говорят, что, мол, идет перестройка команды. А зачем?» Фото: cska-hockey.ru

«ЦСКА – это не та команда, которой может руководить любой тренер»

Уже можно сказать, что от Западной конференции КХЛ именно ярославский «Локомотив» – главный фаворит Кубка Гагарина?

В плей-офф возможны любые коллизии. Но сейчас «Локомотив» идет достаточно уверенно по чемпионату. Главная причина, что в предсезонке они сохранили состав процентов на девяносто. Поэтому тренерам легко работать с этим контингентом хоккеистов. Поэтому команда не шарахается и играет спокойно. Мы будем надеяться, что они сохранят этот потенциал до конца сезона. Будут доказывать, что финал прошлого года — это для них минимум, а максимум — это Кубок Гагарина.

ЦСКА очень слабо выглядит. Может, тренер Воробьев не подходит армейцам?

ЦСКА – это не та команда, которой может руководить любой тренер. Это команда-история, легенда нашего хоккея. А Воробьев, как тренер, ставит игру, которая не соответствует этой команде. Это видят все. Сейчас в ЦСКА говорят, что, мол, идет перестройка команды. А зачем? Она и сейчас укомплектована хорошими игроками. Хорошими, амбициозными ребятами с высокой долей мастерства.

Но когда у главного тренера нет армейского духа, когда он не понимает, с какой командой работает, тогда коллектив превращается в какого-то середнячка. А все эти отговорки по поводу того, что мы работаем на перспективу? ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Ак Барс» не имеют права работать на перспективу. Они должны показывать результат в каждом сезоне и определять моду и стратегию нашего хоккея. К сожалению, ЦСКА с этой задачей не справляется.

«Команда болтается все время между 8-9 местом… Квартальнов не справляется со своей задачей» Фото: © hcdinamo.by

«Восьмое место минского «Динамо»? Считаю это провалом Квартальнова»

После работы в ЦСКА, «Локомотиве» и «Ак Барсе» многие говорили, что Дмитрий Квартальнов – тренер не для топ-клубов. Сейчас он замыкает кубковую восьмерку на Западе с минским «Динамо». Это тоже провал, учитывая состав белорусского клуба?

Я считаю, что это провал. Почему? Квартальнов не первый сезон в Минске. Ему давали и дают карт-бланш. А команда болтается все время между 8-9 местом. В Минске серьезно вкладываются в хоккей. Все сделано для того, чтобы «Динамо» было в числе лидеров КХЛ. Однозначно.

Но Квартальнов не справляется со своей задачей. Команда должна бороться за полуфинал или за финал Западной конференции. Все условия там созданы, игроки сильные там есть. Причем есть возможность подписывать сильных легионеров.

Кстати, иностранные хоккеисты продолжают бежать от Квартальнова. Так было и в той же Казани, кстати.

Значит, легионеры не видят в нем того человека, который может им что-то дать. А самое главное, они не могут себя реализовать в команде Квартальнова.