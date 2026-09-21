Плющев: «Авангард» идёт к тому, чтобы в плей-офф вновь быть загнанной лошадью»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев подверг критике кадровую политику и игровую модель омского «Авангарда» в нынешнем сезоне. По его мнению, команда не извлекла уроков из поражения в полуфинале прошлого розыгрыша Кубка Гагарина.

«Тренер "Авангарда" Буше после авторского поражения в полуфинале плей-офф прошлого сезона ровным счётом ничего не поменял. Всё та же ставка на легионеров, всё тот же нуль внимания воспитанникам из омской вертикали, всё то же кручение двух-трёх звеньев. О какой перспективе "Авангарда" можно говорить, если Ливо и Потуральски играют по 20-25 минут — и всё в мыле, а омская молодёжь сидит холодной? И это в самом начале сезона, когда есть время для экспериментов и когда на травме группа лидеров команды. Дело идёт к тому, что в плей-офф Омск вновь будет загнанной лошадью. И в лучшем случае покажет фирменный для Буше результат — вылет в полуфинале», — приводит слова Плющева Russia-Hockey .

Напомним, что в межсезонье омичи потеряли из-за травм ряд ключевых игроков, включая капитана Дамира Шарипзянова, а также нападающих Николая Прохоркина и Седрика Пакетта. Несмотря на это, «Авангард» после шести матчей регулярного чемпионата занимает седьмое место в Восточной конференции с шестью очками .