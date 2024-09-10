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Плющенко запросил у президентского фонда грант в ₽22 млн на ледовое шоу
Грант на сумму 22 млн рублей запросил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на проведение ледового шоу с музыкой Петра Чайковского, которое пройдет в 2025–2026 годах.
Спортсмен подал заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант. Она была опубликована на сайте организации.
Отмечается, что в основу ледового шоу положены балеты Петра Ильича Чайковского «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». При этом в нем будут объеденены, как классический балет, так и элементы современного фигурного катания с использованием мультимедиа, декораций и костюмов.
Проект «Сказки Евгения Плющенко» планируется реализовать с 1 марта 2025 по 30 июня 2026 года. Общая сумма расходов составит 148,725 млн рублей.
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