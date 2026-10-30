Плющенко, Загитова и Авербух — в базе ГУР Украины: что указано в основаниях

Фото: соцсети Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко и еще восемь российских фигуристов внесены в базу ГУР Минобороны Украины, сообщает РИА Новости.

В список также попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Олимпиады в танцах на льду, хореограф Илья Авербух.

По данным источника, Плющенко включили за поддержку спецоперации и посещение Крыма, а также за то, что он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах и носит звание старшего лейтенанта армии.

Загитовой вменяют поддержку российского лидера и съемки в видео движения «Здоровое Отечество».

Авербух, согласно сообщению, попал в базу за поддержку политики Путина, критику недопуска россиян к соревнованиям, посещение Крыма и ледовое шоу для семей участников СВО в 2024 году.