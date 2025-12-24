Плющенко озвучил сумму бюджета, который уходил на фигуристку Костылеву

Фото: телеграм канал "Ангелы Плющенко"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер-руководитель академии «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко раскрыл сумму, которую он и его супруга Яна Рудковская тратили из собственного бюджета на развитие 14-летней фигуристки Елены Костылевой в год.

«Чтобы всем было понятно, на фигуристку Костылеву уходило 5 млн рублей в год из бюджета академии "Ангелы Плющенко". Фактически из нашего с Яной Рудковской семейного бюджета. И это никто не ценит, все думают, что так и должно быть. Мы можем себе позволить такие затраты. Иногда даже хочется поощрить юных фигуристов подарком, сделать им что-то приятное. Только, скорее всего, после того, что произошло, будем менять подход», – сказал Плющенко РИА Новости Спорт.

Напомним, между Евгением Плющенко и мамой Елены Костылевой – Ириной произошел ряд конфликтных ситуаций, после чего последние покинули академию, в которой тренировались с 2024 года. При этом у юной фигуристки были контрактные обязательства перед академией «Ангелы Плющенко», согласного которым она должна была отработать в ледовом шоу в Минске. Ранее Плющенко заявлял, что после шоу не планирует продолжать сотрудничество с фигуристкой.